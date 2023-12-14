بعد إنجاز الأسود في المونديال.. المغرب يحقق أرقاما قياسية من حيث عدد السياح الوافدين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يبدو أن إنجاز أسود الأطلس في مونديال قطر لم تكن له مكاسب رياضية فحسب، حيث ساهم الإنجاز التاريخي لزملاء حكيم زياش في إشعاع كبير للمملكة و الترويج لها كوجهة سياحية متميزة.

و في هذا الصدد، أوضحت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن عدد السياح الوافدين على المغرب خلال السنة الجارية، اي بعد مونديال قطر، قد تضاعف بشكل قياسي.

و أوضحت وزارة السياحة و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عدد السياح الذين زاروا المغرب هذا العام حتى متم نونبر الماضي، تجاوز المستوى الذي بلغه على مدى عام 2019.

وأفادت الوزارة أن عدد السياح الذين زاروا المغرب حتى متم نونبر الماضي، وصل إلى 13,2 مليون سائح، بزيادة بنسبة 36 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إلى أن ذك العدد تجاوز المستوى المحقق على مدى عام 2019 بأكمله، حين وصل إلى 12,9 مليون.

و حسب عدد من المحللين فإن ما حققه المنتخب المغربي لكرة القدم على الأراضي القطرية دفع الكثير من سكان دول مختلفة للبحث عن مؤهلات المغرب السياحية و ما تزخر به بلادنا من خصائص و مقومات أغرت عددا كبيرا من السياح الذين اختاروا المغرب كوجهة لقضاء عطلهم و الاستمتاع بها في بلد الجودو الكرم و التنوع و التسامح.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp