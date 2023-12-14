أخنوش يستقبل ألباريس.. وتنويه ثنائي بمستوى العلاقات بين البلدين

2023-12-14 / 11:45
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هبة بريس

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 14 دجنبر 2023 بالرباط، خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، هي الأولى له منذ بداية الولاية التشريعية الجديدة، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية والثقافية.

وخلال هذا اللقاء، نوه الجانبان بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين، وبالشراكة الاستراتيجية الثنائية المغربية الإسبانية، التي يرعاها قائدا البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وصاحب الجلالة الملك فيلبي السادس.

وأشاد المسؤولان بتطابق وجهات النظر بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبالشراكة المتميزة، القائمة على ‏أسس حسن ‏الجوار والثقة المتبادلة والحوار الدائم والبناء، خاصة منذ أبريل 2022، بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، السيد بيدرو سانشيز ‏للمغرب، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حيث أضحت الشراكة ‏الاستراتيجية بين البلدين حاليا شراكة متعددة الأبعاد وتشمل كافة المجالات.

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