الجزائر تعتقل 3 مغاربة دخلوا مياهها الإقليمية بالخطأ

هبة بريس - الرباط

اعتقلت وحدة لخفر السواحل الجزائرية، ثلاثة مغاربة دخلوا مياهها الاقليمية عن طريق الخطأ.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية، نقلا عن وزارة الدفاع الوطني، أنه تم اعتقال المغاربة الثلاث الذين كانوا على وتن دراجة مائية أول أمس الإثنين، على بعد نحو سبعة أميال بحرية شمال شاطئ مرسى بن مهيدي.

وأضافت ذات المصادر، أن التحقيقات الأولية لاتزال متواصلة.

هذا ويأتي اعتقال المغاربة الثلاث، أشهرا قليلة بعد إقدام عسكر الجارة الشرقية على قتل سائحين مغربيين تاها في الحدود البحرية رميا بالرصاص.

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