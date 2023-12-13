الجزائر تعتقل 3 مغاربة دخلوا مياهها الإقليمية بالخطأ

2023-12-13 / 15:04
0
هبة بريس - الرباط

اعتقلت وحدة لخفر السواحل الجزائرية، ثلاثة مغاربة دخلوا مياهها الاقليمية عن طريق الخطأ.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية، نقلا عن وزارة الدفاع الوطني، أنه تم اعتقال المغاربة الثلاث الذين كانوا على وتن دراجة مائية أول أمس الإثنين، على بعد نحو سبعة أميال بحرية شمال شاطئ مرسى بن مهيدي.

وأضافت ذات المصادر، أن التحقيقات الأولية لاتزال متواصلة.

هذا ويأتي اعتقال المغاربة الثلاث، أشهرا قليلة بعد إقدام عسكر الجارة الشرقية على قتل سائحين مغربيين تاها في الحدود البحرية رميا بالرصاص.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الداكي: هيئة مراجعة مدونة الأسرة عقدت أزيد من 100 جلسة استماع

الداكي: هيئة مراجعة مدونة الأسرة عقدت أزيد من 100…

2023-12-13 / 14:54
Photo of أسعار الخضر تصدم المغاربة.. ومواطنون: “البيض وماطيشة أصبح أكلة الأغنياء”

أسعار الخضر تصدم المغاربة.. ومواطنون: “البيض وماطيشة أصبح أكلة…

2023-12-13 / 13:20
Photo of تكريم المنصوري بأرفع وسام روماني ولادجيد تتألق قاريا ودوليا

تكريم المنصوري بأرفع وسام روماني ولادجيد تتألق قاريا ودوليا

2023-12-13 / 12:22
Photo of إجهاض عملية لإدخال أزيد من 3 كلغ من مخدر الكوكايين عبر ميناء طنجة

إجهاض عملية لإدخال أزيد من 3 كلغ من مخدر…

2023-12-13 / 11:27
Photo of استمرار إضرابات الأساتذة يثير سخط آباء وأولياء التلاميذ

استمرار إضرابات الأساتذة يثير سخط آباء وأولياء التلاميذ

2023-12-13 / 10:41
Photo of “التقدم والاشتراكية” ينوه بالعرض الحكومي ويدعو الأساتذة الى استئناف الدراسة

“التقدم والاشتراكية” ينوه بالعرض الحكومي ويدعو الأساتذة الى استئناف…

2023-12-13 / 09:57
Photo of الصديقي يشيد بمجهودات “الأونسا” في حماية الصحة النباتية والحيوانية والغذائية

الصديقي يشيد بمجهودات “الأونسا” في حماية الصحة النباتية والحيوانية…

2023-12-13 / 09:16
Photo of طقس الأربعاء.. جو بارد مع قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. جو بارد مع قطرات مطرية بعدد من…

2023-12-13 / 09:08
Photo of رسالة أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي من فوق فراش المرض

رسالة أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي من فوق فراش المرض

2023-12-12 / 23:08
Photo of “جنايات الجديدة” تدين “البيدوفبل البيضاوي” ب20 سنة سجنا نافذا

“جنايات الجديدة” تدين “البيدوفبل البيضاوي” ب20 سنة سجنا نافذا

2023-12-12 / 22:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق