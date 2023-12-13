استمرار إضرابات الأساتذة يثير سخط آباء وأولياء التلاميذ

هبة بريس - الرباط

رغم اقرار الحكومة لزيادات مالية في أجور رجال ونساء التعليم والتي بلغت 1500 درهم ستصرف على سنتين، ورغم إعلان تجميد قانون النظام الأساسي ووقف الاقتطاعات من رواتب المضربين، يواصل عدد من الأساتذة إضرابهم عن العمل.

وتوصلت هبة بريس، باتصالات من عدد من أباء وأولياء أمور التلاميذ بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية، والذين عبروا عن سخطهم بسبب مقاطعة بعض الأساتذة للأقسام الدراسية ومواصلة هدر الزمن المدرسي.

واعتبر عدد من آباء وأولياء أمور التلاميذ، أن الحكومة والوزارة المعنية، قامتا بعدد من الاجراءات لـ”إرضاء” الشغيلة التعليمية واستدراك الزمن المدرسي، لضمان استئناف الدراسة بشكل طبيعي، غير أن بعض الأساتذة يواصلون رفضهم العودة للأقسام وتدريس التلاميذ.

ورفض المتصلون، استمرار استغلال أبنائهم واللعب بمستقبلهم الدراسي، في مسلسل شد الحبل بين الوزارة والأساتذة، داعين رجال ونساء التعليم الى تحكيم المنطق والتفكير في مصلحة ومستقبل التلاميذ واستئناف الدراسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السنة الدراسية.

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