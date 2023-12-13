استمرار إضرابات الأساتذة يثير سخط آباء وأولياء التلاميذ
رغم اقرار الحكومة لزيادات مالية في أجور رجال ونساء التعليم والتي بلغت 1500 درهم ستصرف على سنتين، ورغم إعلان تجميد قانون النظام الأساسي ووقف الاقتطاعات من رواتب المضربين، يواصل عدد من الأساتذة إضرابهم عن العمل.
وتوصلت هبة بريس، باتصالات من عدد من أباء وأولياء أمور التلاميذ بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية، والذين عبروا عن سخطهم بسبب مقاطعة بعض الأساتذة للأقسام الدراسية ومواصلة هدر الزمن المدرسي.
واعتبر عدد من آباء وأولياء أمور التلاميذ، أن الحكومة والوزارة المعنية، قامتا بعدد من الاجراءات لـ”إرضاء” الشغيلة التعليمية واستدراك الزمن المدرسي، لضمان استئناف الدراسة بشكل طبيعي، غير أن بعض الأساتذة يواصلون رفضهم العودة للأقسام وتدريس التلاميذ.
ورفض المتصلون، استمرار استغلال أبنائهم واللعب بمستقبلهم الدراسي، في مسلسل شد الحبل بين الوزارة والأساتذة، داعين رجال ونساء التعليم الى تحكيم المنطق والتفكير في مصلحة ومستقبل التلاميذ واستئناف الدراسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السنة الدراسية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
20 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
Kjas yediro chi 7el m3ahom
إضرابات أخرى وهاته المرة 4 أيام ..
Welad che3b homa li day3in
على أولياء التلاميذ الاحتجاج على هاته الأوضاع التي وصل إليها قطاع التعليم..
نتمنى أن تكثف الجهود مع كل الأطراف المعنية والخروج بنتائج وحلول لاستمرار العمل ..
إن استمرت الأمور على هذا النحو . فحتما تكون هناك سنة بيضاء..
1500 درهم عرض مقنع للأساتذة وعليهم التنازل عن بعض المطالب وليس كلها . لأن هناك من يشتغل بأجر زهيد..
مقيم بالخارج مند عشرين سنة ولم افكر في الهجرة بأبنائي ولكن على ما أراه أخر سنة لأبنائي في المغرب. وكلت الله عليكم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته را الاستاذ لي مضرب ماشي على الزيادة كون كانوا الاباء يفهمو راه على النظام الاساسي ما كايناش شي حاجة في القانون سميتها التجميد او اوا محضر وقعاتو الحكومة مع هادوك فيه رقم الجديد للنظام الاساسي اذن ما تحيدش فيقوا شوية راه الاستاذ هاز الهم للتلميذ اكثر من والديه او باركا من التطبيل زيادة 1500 درهم را العام الجاي غادي يقطعو ليه 150 درهم زائدة في التعاضدية او 500 درهم زائدة لاصلاح صندوق التقاعد او زيد فهوا شوية
هذا من صنع خيالكم الآباء واعون باستهداف المدرسة العمومية واعون بالظروف المزرية التي يعيشها الاستاذ
فعلا استغلال الاطفال و اللعب بمستقبلهم الدراسي
وا شهرين أو الحكومة مبغاتش تحيد او تغير او تبدل النظام الاساسي لي هو السبب فهاد الاضراب اش كتسنا الزيادة بوحدها ماشي هي لي خرجاتهوم على من كيتفلاو كلشي عاق او وعى
يخرج مرسوم كيسحب هاد النظام كلشي يرجع يخدم
بعض الاساتذة………ياسلام على الاعلام النزيه راه جل الاساتذة مضربون اتقوا الله
هذا من صنع خيالكم الآباء واعون باستهداف المدرسة العمومية واعون بالظروف المزرية التي يعيشها الاستاذ
ما يجب ان يفهمه كل من يعتبر أن الزيادة في الأجور، والتي هي إجراء عادي تقوم به الحكومة باستمرار دون ضجيج وبمبالغ أكبر من زيادة الأساتذة استفاد منه المقدمين والشيوخ وموظفي المالية، بل حتى في مبالغ دعم النقابات …الخ، من يعتبر أن هذه الزيادة استجابة للمطالب التي يضرب من أجلها الأساتذة يعيش خارج التغطية. رحال التعليم يطالبون بنظام أساسي يضمن حقوقهم كموظفين وليس كمستخدمين وكعمال في قطاع التربية الوطنية. وإذا كان حضور وزير التشغيل كطرف في الحوار، مع غياب أي إشارة إلى الوظيفة العمومية، لا يثير أي تساؤل لدى من هو “ساخط” من الآباء أو غيرهم، فإن ما هو مفهوم من كلام رجال التعليم هو أن إضرابهم لا يشبه إضرابات أرباب النقل الطرقي، وأن الدعم المالي، ولو في شكل زيادة شهرية ليست هي ما يمكن أن يقنعهم بضمان حقوقهم بصفتهم موظفين وليسوا مستخدمين أو عمال خاضعين لقوانين الشغل، مع كل التقدير لهؤلاء.
للأسف الشديد التطبيل حتى في المآسي المعلم والأستاذ يريد إلغاء النظام الأساسي وليس الزيادة في الأجر. كونوا منصفين
الوزارة الوصية تتهرب من الغاء النظام الاساسي المجحف في حق الأستاذ بتواطءها مع جهات أخرى.
للأسف العديد من الناس لازالوا لم يفهموا اللعبة…الزيادة ما هي إلا ذر للرماد في أعين الناس…و الأستاذ لايطالب بالزيادة أكثر من سحب النظام الأساسي الذي يعتبر نقطة بداية و تأكيد على خوصصة التعليم ..و سؤالنا لهؤلاء : هل لكم القدرة و الإستطاعة لأداء مبالغ الدراسة لأبنائكم في المدارس الخصوصية؟
إذن لتعلموا ان ما ستؤوول اليه المدرسة العمومية عما قريب أبشع مما تتصورون يا من لم يفهم و يا من يطبل لهذه الزيادة..
الله يرحم الحسن التاني وادريس البصري