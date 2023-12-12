زياش يودع دوري الأبطال

هبة بريس _ رياضة

ودع الدولي المغربي حكيم زياش مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد خسارة فريقه غلطة سراي التركي أمام مضيفه كوبنهاغن الدنماركي بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

خسارة اليوم جمدت رصيد غلطة سراي عند 5 نقاط في المركز الثالث، ليودع بذلك مسابقة دوري الأبطال، لكن الفريق التركي سيذهب للعب في مسابقة الدوري الأوروبي.

ولعب زياش كبديل في مباراة اليوم أمام الخصم الدنماركي، حيث دخل في الدقيقة 61.

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