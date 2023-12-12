جث.ت مكفنة ودمار.. إعلان لـ”زارا” يثير غضب النشطاء والشركة تسارع لحذفه

هبة بريس - وكالات

قالت شركة “زارا” للأزياء، الثلاثاء، إنها تأسف لـ”سوء الفهم” الذي أثارته حملة إعلانية ظهرت فيها عارضون بأطراف مفقودة وتماثيل ملفوفة باللون الأبيض، مما أثار غضب نشطاء داعمين للفلسطينيين اعتبروا الحملة مستلهمة من قتلى غزة.

وقالت “زارا” في منشور عبر حسابها على موقع “إنستغرام”: “لسوء الحظ، شعر بعض العملاء بالانزعاج من هذه الصور التي تمت إزالتها الآن، ورأوا فيها شيئا بعيدا عن المقصود عندما تم إنتاجها”.

وقال منتقدون إن الصور تشبه الجثامين الملفوفة بأكفان بيضاء في غزة، وشهد حساب الشركة على “إنستغرام” عشرات الآلاف من التعليقات حول الصور، كثير منها يتضمن أعلاما فلسطينية.

وقالت “زارا”: “تأسف زارا لسوء الفهم هذا ونجدد تأكيد احترامنا العميق للجميع”.

وتم حذف 6 منشورات تخص الحملة من صفحة “زارا” على “إنستغرام”.

وقالت الشركة عند إطلاق الحملة في السابع من ديسمبر، إنها مستوحاة من الحياكة الرجالية في قرون ماضية.

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