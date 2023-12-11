“12سنة”حبسا نافذا لمروج “مادة مسكرة” قتلت 20 شخصابطنجة

2023-12-11 / 18:31
6
هبة بريس _ طنجة

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة،قرارا يقضي بادانة متهم في ترويج مادة مسكرة تسببت وفاة 20 شخصا بمدينة القصر الكبير .

وقضت هيئة المحكمة بالسجن النافذ 12 سنة في حق المتهم الرئيسي واخلاء سبيل المتهمين الآخرين على ذمة القضية ، حيث كان المتهم الرئيسي قد أدين ابتدائيا بالسجن 15 سنة وسنتين لمتهمين آخرين مع اخلاء سبيل متهم ثالث.

وكانت مدينة القصر الكبير قد عاشت السنة الماضية على وقع فاجعة وفاة تسعة أشخاص، في المستشفى الإقليمي للقصر الكبير، وهي الحصيلة التي ارتفعت لاحقا إلى عشرين حالة وفاة، بسبب استهلاك مادة كحولية فاسدة( الماحيا ) .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “كوب 28”..صندوق محمد السادس للاستثمار يلتزم بمبادئ الاستثمار المسؤول

“كوب 28”..صندوق محمد السادس للاستثمار يلتزم بمبادئ الاستثمار المسؤول

2023-12-11 / 18:24
Photo of “الرقم الأخضر “يطيح بثلاث مفتشين للداخلية ” مزورين” بورزازات

“الرقم الأخضر “يطيح بثلاث مفتشين للداخلية ” مزورين” بورزازات

2023-12-11 / 18:03
Photo of بنموسى: “الزيادة في أجور الأساتذة تاريخية.. وستكلف الدولة أزيد من 9 مليار درهم”

بنموسى: “الزيادة في أجور الأساتذة تاريخية.. وستكلف الدولة أزيد…

2023-12-11 / 18:00
Photo of بنموسى: “جمدنا النظام الأساسي عن قناعة.. وسنعمل على تعديل عدد من بنوده”

بنموسى: “جمدنا النظام الأساسي عن قناعة.. وسنعمل على تعديل…

2023-12-11 / 17:55
Photo of من البرلمان.. بنموسى يؤكد على أهمية دور الأستاذ ومصلحة التلميذ

من البرلمان.. بنموسى يؤكد على أهمية دور الأستاذ ومصلحة…

2023-12-11 / 17:32
Photo of بنموسى: 700 ألف مستفيد من برنامج الدعم التربوي

بنموسى: 700 ألف مستفيد من برنامج الدعم التربوي

2023-12-11 / 17:30
Photo of التوفيق: “نعول على تشبت المغاربة في الخارج بدينهم وثوابتهم”

التوفيق: “نعول على تشبت المغاربة في الخارج بدينهم وثوابتهم”

2023-12-11 / 16:51
Photo of التوفيق: “يلزمنا 100 هكتار سنويا لدفن موتى المغاربة.. والوزارة ساهمت بـ400 هكتار”

التوفيق: “يلزمنا 100 هكتار سنويا لدفن موتى المغاربة.. والوزارة…

2023-12-11 / 16:30
Photo of بلغت 15 درهما للكيلوغرام الواحد.. أسعار الطماطم تصدم المغاربة

بلغت 15 درهما للكيلوغرام الواحد.. أسعار الطماطم تصدم المغاربة

2023-12-11 / 13:16
Photo of “حراس المستشفيات” في قفص الاتهام بخلق التوتر بين الأطباء والمرتفقين

“حراس المستشفيات” في قفص الاتهام بخلق التوتر بين الأطباء…

2023-12-11 / 12:41

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق