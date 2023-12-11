“12سنة”حبسا نافذا لمروج “مادة مسكرة” قتلت 20 شخصابطنجة

هبة بريس _ طنجة

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة،قرارا يقضي بادانة متهم في ترويج مادة مسكرة تسببت وفاة 20 شخصا بمدينة القصر الكبير .

وقضت هيئة المحكمة بالسجن النافذ 12 سنة في حق المتهم الرئيسي واخلاء سبيل المتهمين الآخرين على ذمة القضية ، حيث كان المتهم الرئيسي قد أدين ابتدائيا بالسجن 15 سنة وسنتين لمتهمين آخرين مع اخلاء سبيل متهم ثالث.

وكانت مدينة القصر الكبير قد عاشت السنة الماضية على وقع فاجعة وفاة تسعة أشخاص، في المستشفى الإقليمي للقصر الكبير، وهي الحصيلة التي ارتفعت لاحقا إلى عشرين حالة وفاة، بسبب استهلاك مادة كحولية فاسدة( الماحيا ) .

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