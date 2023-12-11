بلغت 15 درهما للكيلوغرام الواحد.. أسعار الطماطم تصدم المغاربة

2023-12-11 / 13:16
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هبة بريس - الرباط

تواصل أسعار الخضر إشهار العين الحمراء في وجه المغاربة.

وسجلت أسعار الطماطم خلال الأيام ارتفاعا كبيرا، حيث بلغت سعر 15 درهما للكيلوغرام الواحد في عدد من الأسواق بمختلف المدن.

عبر مواطنون عن سخطهم من هذا الارتفاع المفاجئ خاصة في المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا، معلنين عن مقاطعتها.

وفي هذا الصدد، قال أحد المواطنين “الخضرة كدير النوبة، كل مرة نوع طالع فالثمن، ميمكنش كاملين ينزلو لثمن واحد فمتناوا الجميع”.

وأضاف آخر “ماطيشة ب15 درهم، والبنان ب8 دراهم، اذن نخضرو بالبنان حسن”.

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‫8 تعليقات

  6. ربي زيدنا خيرا يجب الزيادة في جميع المواد الغداءية ليتعود عليها المغاربة تمهيدا لكأس العالم ودخول الأجانب لنتفادي الاضطرابات التربية قبلة كأس العالم

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