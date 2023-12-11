بلغت 15 درهما للكيلوغرام الواحد.. أسعار الطماطم تصدم المغاربة
هبة بريس - الرباط
تواصل أسعار الخضر إشهار العين الحمراء في وجه المغاربة.
وسجلت أسعار الطماطم خلال الأيام ارتفاعا كبيرا، حيث بلغت سعر 15 درهما للكيلوغرام الواحد في عدد من الأسواق بمختلف المدن.
عبر مواطنون عن سخطهم من هذا الارتفاع المفاجئ خاصة في المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا، معلنين عن مقاطعتها.
وفي هذا الصدد، قال أحد المواطنين “الخضرة كدير النوبة، كل مرة نوع طالع فالثمن، ميمكنش كاملين ينزلو لثمن واحد فمتناوا الجميع”.
وأضاف آخر “ماطيشة ب15 درهم، والبنان ب8 دراهم، اذن نخضرو بالبنان حسن”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
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الخضرة كدير النوبة كل مرة نوع طالع فالثمن
Khas yediro chi 7el zee3ma
لا حول ولا قوة الا بالله
Hadchy rah ketir hechouma
ربي زيدنا خيرا يجب الزيادة في جميع المواد الغداءية ليتعود عليها المغاربة تمهيدا لكأس العالم ودخول الأجانب لنتفادي الاضطرابات التربية قبلة كأس العالم
Ya rebbi salama 3la had taman
c’est normal la tomates et réserver pour les européen les marocain il l’avoi à la télé pauvre Maroc