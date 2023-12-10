على هامش حفل جوائز الكاف.. مباراة استعراضية بين نجوم المغرب وأفريقيا

احتضن ملعب مراكش الكبير، الأحد 10 دجنبر 2023، مباراة استعراضية جمعت نجوم كرة القدم المغربية ونجوم كرة القدم الإفريقية، وذلك في إطار ترفيهي استعدادا لتنظيم حفل جوائز الاتحاد الإفريقي “كاف”، الاثنين 11 دجنبر، وأيضا في إطار تكريم ضحايا الزلزال الذي ضرب، أخيرا، مجموعة من الأقاليم المغربية.

المباراة أجريت في إطار ترفيهي، لربط جسور التواصل بين اللاعبين الدوليين السابقين، وانتهت بفوز نجوم كرة القدم المغربية بـ4 أهداف لواحد.

وضمت قائمة نجوم كرة القدم المغربية الذين شاركوا في هذه المباراة الاستعراضية، كل من وليد الركراكي، حسن ناضر، عبد الرزاق خيري، سعيد شيبا، ناذر لمياغري، الطاهر لخلج، يوسف حجي، عزيز بودربالة، مصطفى الحداوي، عبد الكريم ميري، رشيد الداودي، رشيد نكروز، البهجة، سعيد غاندي، مصطفى البياز، عبد المجيد لمريس، نور الدين البوحياوي، لحسن الوداني، أحمد البهجة، إدريس بنزكري، نور الدين النيبت، نبيل باها، عبد العلي الزهراوي، عبد الله التازي، رضوان الكزار، أمين غريب، رشيد بنمحمود، بادو الزاكي، أحمد بابا، عبد المجيد العراقي.

في المقابل ضمت قائمة نجوم كرة القدم الإفريقية كل من السينغالي حاجي ديوف، والتوغولي إيمانويل أديبايور، والنيجيريين جاي جاي أوكوشا، ميكيل أوبي، بيربيتيوا نكوشا، والبوركينابي جوناثان بيترويبا، والزامبي كالوشا بواليا، والمصري أحمد حسن، والنيجري، والكاميروني باتريك مبوما، والغيني باسكال فيندونو، والإيفواري سالومون كالو، وآخرون.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أعلن، أخيرا، حضور عشرات النجوم الأفارقة السابقين إلى مدينة مراكش، ليحلوا ضيوفا على حفل الجوائز، المرتقب يوم غد الاثنين 11 دجنبر 2023 في أحد فنادق المدينة.

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