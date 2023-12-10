بايرن ميونيخ يعلن غياب نجمه عن مواجهة مانشستر يونايتد

بايرن ميونيخ يعلن غياب نجمه عن مواجهة مانشستر يونايتد

2023-12-10 / 11:19
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الأحد، عن إصابة أحد لاعبيه البارزين وتأكد غيابه عن مواجهة مانشستر يونايتد في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال بايرن ميونخ، في بيان رسمي: “خضع اللاعب سيرج جنابري لفحص تحت إشراف القسم الطبي في النادي، والذي كشف عن تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ، خلال الهزيمة 5-1 في فرانكفورت أمس السبت”.

وأضاف: “اضطر جنابري لمغادرة الملعب بعد 5 دقائق فقط من استبداله في الشوط الثاني في فرانكفورت، وسيغيب اللاعب عن المباريات المقبلة”.

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