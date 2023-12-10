بنكيران.. نشترك مع حماس “المرجعية” وصمود غزة ” معجزة”
قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إننا كحزب دورنا لا يقتصر على ربح المقاعد وإن كانت كوسيلة للتمكن من مقارعة الفساد ولكن ليس هذا هو الأساس، فالأساس هو أن نكون متمسكين ومتشبثين بمرجعتينا، وأن نكون في نفس الوقت نعمل بمقتضاها في المجال الذي نشتغل فيه، وهو النصح، ويجب أن نبقى في مكان الناصح الأمين نحاول أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر ونصدع بالحق..
وفي شق آخر لفت في كلمته خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب، صباح السبت 9 دجنبر الجاري ، الأمين العام للحزب، إلى أن حال إخواننا في غزة تنفطر له القلوب، قبل أن يستدرك “لكن لا زالت صورة المقاومة مرفوعة، وأظن أن ما يقع في غزة فسوف يقلب المفاهيم..”.
وأكد أن سر قوة حماس هو “التشبث بالمرجعية التي نشترك معهم فيها، والتماسك فيما بينهم..”، وأضاف أنه مع كل ما يعانون منه بقوا صامدين ولم يستسلموا والراجح أنهم لن يستسلموا حتى إن هزموا، وهذا شيء عجيب ومثار تساؤلات من العالم بأسره .. لكن هذا مرجعه إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإلى المرجعية الإسلامية، مردفا” كل يوم لم يقض فيه على حماس فهو معجزة”.
وتابع “ثم كيف استطاعوا أن يزرعوا في عموم سكان غزة هذه الصفات، إلى حد اليوم لم نسمع أحدا يشتكي مما يقع أو يشتكي منهم، رغم أننا لا نعرف ما حجم الخسائر التي خسروها لأن الإعلام لا يظهر كل الحقيقة، ومع ذلك بقوا متشبثتين بأرضهم..”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
17 تعليقات
بزاف عليك حماس. حماس لا تسرق شعبها ولا تكذب على شعبها ولا تغدر انا انت فقد سرقت من جيوب الشعب وصيرت حياتهم جحيما بقوانينك المجحفة.
حسابك عند الله
راه الناس تخلاو الصمود اشمن صمود واشمن مرجعية الناس ما بقا فيهم غير الروح
حال إخواننا في غزة تنفطر له القلوب
لا زالت صورة المقاومة مرفوعة
مع كل ما يعانون منه بقوا صامدين ولم يستسلموا والراجح أنهم لن يستسلموا حتى إن هزموا
كل يوم لم يقض فيه على حماس فهو معجزة
لقد نفدت لديك التعبئة يا اكبر انتهازي اسلاماوي .يا آكل السحت .خربت الوظيفة العمومية وخاصة التعليم والتقاعد وتآمرت على الموظفين وكل هذا من اجل 7 ملايين تاخذها تقاعدا حراما
لا نعرف ما حجم الخسائر التي خسروها لأن الإعلام لا يظهر كل الحقيقة
ولكن أنت السي بنكيران ماشي بحال سكان غزة حيت تشكيتي وبكيتي وقلتي راك ساكن عند مرتك حتى خديتي 7 المليون في الشهر وزيد التقاعد كبرلماني ووزير سابق، ودابة كتبتز الدولة حيت بغيتي الزيادة، السي بنكيران الرجوع لله راه كاينة غير الموت وأنت بقيتي كتنقص من اللحية حتى مبقاتش تقريبا…والفاهم يفهم أن الشعارات والركوب على الدين شيء والحقيقة شيء آخر.
ربما لا يشاهد النشرات الإخبارية التي يشتكي ويبكي فيها سكان غزة نتيجة تهور حماس وشركاءها.واخيرا اذا اتبع مرجعية حماس فهو مع الانفصال وخيانة الوطن
إوا تبرع شوية بديك شهرية سمينة لي عندك لسكان غزة ولا حتى نتا من صحاب شعارات ديال ظالمة أو مظلومة
انت مرجعيتك مخزنية، قهرت الشعب المغربي وباغي توقف مع فلسطين، الله يلعن اللي ميحشم
دوركم هو كسب المقاعد ولم تحاربوا الفساد كل ما وعدتم به المغاربة مت محاربة الفساد كان خطة للوصول للحكم وقد كان بعد أن تنبه المغاربة لخبثكم رموا بكم مزبلة التاريخ بفضيحة تحدث عنها العالم 8 مقاعد اما قولك ان اهل غزة صامدون اش يدير الميت قدام غساله خماجللي نفس مرجعيتكم قتلت القضية والبشر والحجر اين الانتصار من أجل بضع اسري تسببوا في خراب لم نره من قبل في البشر والحجر والشجر قالك الناس صامدة والرعب والحزن يقتل للي ما ماتش تحت القصف
عن أي معجزة تتكلم اسي بنكيران. غرة دمرت. وقتل. ازيد من 16 الف فليسطيني. معجزة.
مرجعيتك انت يابنكيران هي البيع مقابل الثمن بعت التقاعد وحق الاضراب وصندوق المقاصة …. بمقابل 70000 درهم في الشهر ولم تعمل الا خمس سنوات ولم تساهم في صندوق التقاعد ولو بدرهم وتدعي ماليس فيك
بغيت غير نفهم واش هد سيد باق بغي .المغاربة ايصوتو عليه .رآه انتهى .هو لي غير كيهضر.باش ايستعطف المغاربة. رآهوقعت على التطبيع. معرفت علاش لاصق فلكورسي***
ملي كنتي رئيس الحكومة اين كانت القضية الفلسطينية الله المستعان ان لم تستحي فاصنع ماشئت