وزارة التربية الوطنية تمدد فترة الترشيح لاجتياز مباريات التدريس

هبة بريس - أميمة نشار

قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، تمديد الترشيح وإيداع ملفات الترشيح لمباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من أطر التدريس والأطر المختصة – دورة 2023، إلى غاية الثانية عشرة ليلا من يوم السبت 09 دجنبر 2023.

وأشارت الوزارة، إلى أن الترشح للمباريات المذكورة والمصادقة على طلب الترشيح الإلكتروني من طرف المترشح يتم عبر البوابة http://tawdif.men.gov.ma الإلكترونية.

وقد أعلنت الوزارة، في وقت سابق، عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي، ومختصي الاقتصاد والإدارة والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين.

وستجرى المباراة، حسب بلاغ للوزارة، السبت 16 دجنبر 2023، حيث يطلب من المترشحين لاجتياز الاختبارات الكتابية المصادقة على طلب الترشيح الإلكتروني من طرف المترشح (ة) عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بهذه المباريات (http:// tawdif.men.gov.ma).

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