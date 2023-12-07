لاعبو اتحاد طنجة يرفضون السفر لملاقاة الفتح الرباطي بسبب”المستحقات العالقة”

هبة بريس - مكتب طنجة

رفض لاعبو اتحاد طنجة اليوم الخميس السفر عبر محطة القطار نحو العاصمة الرباط لملاقاة فريق الفتح الرباطي غدا الجمعة وذلك احتجاجا على عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية للشهر الثالث على التوالي برسم الجولة الحادية عشر للبطولة الاحترافية .

وسبق للاعبي فريق اتحاد طنجة، أن رفضوا خوض حصة تدريبية كانت مُبرمجة يوم الثلاثاء الماضي لعدم توصلهم بمستحقاتهم العالقة.

ولم يتوصل لاعبوا اتحاد طنجة براتب ثلاثة أشهر سابقة، فضلا عن شطر منحة التوقيع كما أشارت لذلك مصادر متطابقة حيث يعيش النادي ظروفاً مالية صعبة دفعت بالمكتب المسير للنادي مؤخرا الى عقد اجتماع عاجل لمناقشة وضعية فارس البوغاز .

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