أسعار الدجاج تواصل الارتفاع بأسواق البيضاء.. وتجار يكشفون الأسباب

هبة بريس - أميمة نشار

يستمر ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق الوطنية خاصة الدجاج الذي يعرف استهلاكا كبيرا من طرف المغاربة حيث وصل ثمنه الى 22 درهما للكيلوغرام الواحد .

و رجح بائعو الدجاج في أسواق الجملة، ارتفاع أسعار الدجاج الى ارتفاع أسعار البنزين من الدرجة الأولى والذي يؤثر بطريقة مباشرة على ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية، بالإضافة الى ارتفاع أسعار المواد المتدخلة في الإنتاج كالأعلاف، حيث أن ثمن الكيلو غرام واحد من الدجاج أصبح يكلفهم 18 درهما .

وعبر بائعو الدجاج عن تذمرهم من هذا الوضع ، خصوصا في ظل ارتفاع أثمان مجموعة من السلع والمنتوجات الأخرى.

وأضاف بائعو الجملة أن الثمن ارتفع حوالي 22 درهم للكيلو الغرام الواحد من لحم الدجاج مقارنة مع الأيام الفارطة ما أدى الى ارتفاع ثمن البيض من 0.60 درهم الى حوالي درهم و نصف، مشيرا الى أن قطاع تربية الدواجن يعرف احتكارا من طرف لوبيات وسماسرة تحتكر السوق المغربية محملين المسؤولين على القطاع سبب استمرار هذا الغلاء.

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