أسعار الدجاج تواصل الارتفاع بأسواق البيضاء.. وتجار يكشفون الأسباب

2023-12-07 / 17:13
6
هبة بريس - أميمة نشار

يستمر ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق الوطنية خاصة الدجاج الذي يعرف استهلاكا كبيرا من طرف المغاربة حيث وصل ثمنه الى 22 درهما للكيلوغرام الواحد .

و رجح بائعو الدجاج في أسواق الجملة، ارتفاع أسعار الدجاج الى ارتفاع أسعار البنزين من الدرجة الأولى والذي يؤثر بطريقة مباشرة على ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية، بالإضافة الى ارتفاع أسعار المواد المتدخلة في الإنتاج كالأعلاف، حيث أن ثمن الكيلو غرام واحد من الدجاج أصبح يكلفهم 18 درهما .

وعبر بائعو الدجاج عن تذمرهم من هذا الوضع ، خصوصا في ظل ارتفاع أثمان مجموعة من السلع والمنتوجات الأخرى.

وأضاف بائعو الجملة أن الثمن ارتفع حوالي 22 درهم للكيلو الغرام الواحد من لحم الدجاج مقارنة مع الأيام الفارطة ما أدى الى ارتفاع ثمن البيض من 0.60 درهم الى حوالي درهم و نصف، مشيرا الى أن قطاع تربية الدواجن يعرف احتكارا من طرف لوبيات وسماسرة تحتكر السوق المغربية محملين المسؤولين على القطاع سبب استمرار هذا الغلاء.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يتولى رئاسة الفيدرالية العالمية لجراحة المخ والأعصاب

المغرب يتولى رئاسة الفيدرالية العالمية لجراحة المخ والأعصاب

2023-12-07 / 17:58
Photo of أزبال ونفايات تُحاصر مؤسسة تعليمية بسطات

أزبال ونفايات تُحاصر مؤسسة تعليمية بسطات

2023-12-07 / 17:44
Photo of المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن…

2023-12-07 / 16:55
Photo of هبة بريس تعزي محمد ربيع لخليع في وفاة والدته

هبة بريس تعزي محمد ربيع لخليع في وفاة والدته

2023-12-07 / 16:45
Photo of بنموسى يتباحث مع وزير التعليم الإماراتي تعزيز التعاون بين البلدين

بنموسى يتباحث مع وزير التعليم الإماراتي تعزيز التعاون بين…

2023-12-07 / 16:08
Photo of الحكومة تحدد اختصاصات وتنظيم وزارة المنصوري

الحكومة تحدد اختصاصات وتنظيم وزارة المنصوري

2023-12-07 / 15:18
Photo of مستخدمو “جودة” يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام

مستخدمو “جودة” يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام

2023-12-07 / 14:56
Photo of ضمنهم مدير مستشفى تازة.. تأجيل محاكمة المتورطين في سمسرة المعدات الطبية

ضمنهم مدير مستشفى تازة.. تأجيل محاكمة المتورطين في سمسرة…

2023-12-07 / 14:17
Photo of بايتاس: “إقبال كثيف على منصة الاستفادة من الدعم المباشر”

بايتاس: “إقبال كثيف على منصة الاستفادة من الدعم المباشر”

2023-12-07 / 13:54
Photo of الحكومة: “النقاش مع النقابات التعليمية يسير بشكل جدي ومسؤول”

الحكومة: “النقاش مع النقابات التعليمية يسير بشكل جدي ومسؤول”

2023-12-07 / 13:45

‫6 تعليقات

  6. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم قهرتونا بالغلاء الحياة معاكم اصبحت جحيم غلاء في غلاء مرة السبب حرب أكرانيا مرة الزلزال مرة كأس العالم مادوركم علاش جيتو مادام مقدرينش على ايجاد حلول للمواطن

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق