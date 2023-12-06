لقجع: “سنخصص الوقت الكافي لإنصاف رجال ونساء التعليم”
هبة بريس - الرباط
وعد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالعمل على تحسين دخل الشغيلة التعليمية وضمان كرامتهم.
وقال لقجع في كلمته بجلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس المستشارين، يومه الاربعاء: “سنخصص الوقت الكافي لإنصاف رجال ونساء التعليم بما يليق بوضعهم الاجتماعي وبما يليق بدورهم الاساسي في بناء المجتمعات”
هذه الخلفية، يضيف لقجع، هي التي تقودنا في هذا المسار، مشيرا الى مواصلة اللقاء مع مختلف النقابات قبل نهاية السنة لتحسين الاجور لباقي الفئات وايجاد الطرق الكفيلة لضمان العدالة فيما يخص الضريبة عن الدخل..
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8 تعليقات
على لقجع ان يخرس،فصمته خير من كلامه.
Makygolo ta haja fiha ifada
لا حول ولا قوة إلا بالله
عجز الكلام عن الكلام
Kaysed3ona ghi bl hedra
سير بحالك اسي لقجع
كفى كلاما و تصريحات فاليمن المدرسي يضيع على 8 مليون تلميذ
أولا كفاكم لعبا بالمفردات فتحسين الدخل لا يعني الزيادة في الأجور
ثانيا للحكومة سوابق عديدة في نَقضِ وعودها وكان بعض هذه الوعود اتفاقات أمضتها مع الأساتذة لهذا فقد الأساتذة ثقتهم فيها
#تعليق_الإضرابات_رهين_بسحب_و_إلغاء_النظام_الأساسي