لقجع من البرلمان: “لن تمنعنا الظروف الصعبة من تحسين دخل الشغيلة التعليمية”
هبة بريس - الرباط
وعد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالعمل على تحسين دخل الشغيلة التعليمية وضمان كرامتهم.
وقال لقجع في كلمته بجلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس المستشارين، يومه الاربعاء: “الاكراهات والظروف الصعبة الاستثنائية لن تمنعنا من تحسين دخل نساء ورجال التعليم”.
إيمانا منا بأن دورهم اساسي، يضيف الوزير، “ميمكنش لهاد البناء المجتمعي الذي خططه ويقوده جلالة الملك نديروه دون تعليم قوي”.
وشدد لقجع على أن الحكومة واعية بذلك وسنعمل على اجرأة كل هذا ضمانا لكرامة رجال ونساء التعليم، وايمانا منها بأن هذا هو الاستثمار الحقيقي في الأجيال الصاعدة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
كفى كلاما ..و استجيبوا للمطالب
نتمنا كل الخير لي هدا الوطن وبدون مشاكل اوخرا وكل الشكر والتقدير الى السيد الوزير المكلف بالميزانية فوزي اللقجع
السي لقجع الغالبية العظمى من المغاربة مجمعة على احترامك و تقدير مجهوداتك لذلك دعك من التمني و اعطاء الوعود كتلك التي يطلقها اشباه االسياسويين خلال الحملات الانتخابية او عندما تشتد مطالب المعاربة و إلا كيف امكن لك صرف مبالغ مالية ضخمة على كرة القدم حتى صارت تقارع كبار العالم بينما تاتي هنا لتعطي و عودا ؟؟
السلام عليكم علاش موظفي السجون منذ 15سنة يقولون لهم الظروف متسمحش باش نزيدوكم ولكن تستاهلو الزيادة لرفع الظلم عنكم علاش علاش
لا حول ولا قوة إلا بالله
كثرة الكلام بدون نتائج
أولا كفاكم لعبا بالمفردات فتحسين الدخل لا يعني الزيادة في الأجور
ثانيا للحكومة سوابق عديدة في نَقضِ وعودها وكان بعض هذه الوعود اتفاقات أمضتها مع الأساتذة لهذا فقد الأساتذة ثقتهم فيها
#تعليق_الإضرابات_رهين_بسحب_و_إلغاء_النظام_الأساسي