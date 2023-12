انفجار منزل في ولاية فيرجينيا خلال محاولة الشرطة تفتيشه

هبة بريس _ وكالات

انفجر منزل في مدينة أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأمريكية، بينما كانت الشرطة تحاول تنفيذ أمر تفتيش، مما أدى إلى اشتعال النيران في المبنى وما زال المشتبه به في داخله، فيما أخليت المنازل المجاورة.

وتحقق الشرطة في ملابسات الانفجار الذي دمر المنزل، الإثنين، بينما كانت قوات إنفاذ القانون تحاول الاتصال بالمشتبه به بالداخل

وبحسب شبكة “سي أن أن” قال آشلي سافاج، المتحدث باسم إدارة شرطة مقاطعة أرلينغتون، إن السلطات تعتقد أن الرجل كان يطلق النار من منزله في وقت سابق من الثلاثاء.

واستجاب الضباط لتقارير إطلاق نار بالقرب من المنزل وفقًا لبيان للشرطة صدر الثلاثاء.

Video of the explosion. Hope everyone was out of the house#Arlington #ballston @ARLnowDOTcom @RealTimeNews10 pic.twitter.com/JSZE7LkoTD

— c “” maj (@connormaj) December 5, 2023