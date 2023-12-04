مجددا.. غزة من دون اتصالات أو إنترنت

هبة بريس _ وكالات

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل”، الاثنين، انقطاع الاتصال بالهاتف والإنترنت في عموم غزة، مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في اتجاه جنوب القطاع.

وقالت الشركة في بيان، نشرته على صفحتها على فيسبوك: “نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات المشغلة الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي تم إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة اخرى”.

وفي وقت سابق الاثنين، كانت الشركة أعلنت عن انقطاع خدمات الاتصالات في مدينة غزة وشمال القطاع ” نظراً لتضرر عناصر رئيسية من الشبكة بسبب العدوان المستمر”، مضيفة أن طواقمها “تعمل ضمن الإمكانيات المتاحة ميدانياً لاسترجاع الخدمات”.

وقال سكان وصحفيون إن إسرائيل شنت غارات جوية مكثفة على جنوب قطاع غزة، الاثنين، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، بعضهم في المناطق التي طلبت إسرائيل من السكان الاحتماء بها.

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