المنصوري: “ساكنة العالم القروي مغاديش يسكنو ليك ف50 متر”

2023-12-04 / 16:48
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هبة بريس - الرباط

تحدتث فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، عن فرص استفادة ساكنة العالك القروي من برنامج دعم السكن.

وقالت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين “المقاولين كيقولو هاد البرنامج درتوه غا للعالم القروي ماشي للحضري لأن العقار فالمدن غالي.”

وأكدت الوزيرة، أن للمرة الأولى تعطى فرصة للعالم القروي، مسترسلة بالقول “اشكال برنامج 250 الف و مسألة الشقق، هي أنو واخا دير 100 شقة، ساكنة العالم القروي مغاديش يسكنو ف 50 ميترو، ما عدا اللي مكانش كيعرف العالم القروي”.

وتابعت الوزيرة مؤكدة “هاد البرنامج اللي عندو شي أرض أيخرج منو وحدة سكنية أو أكثر لطرح الشقق وبيعها للمواطنين، والأسعار ديال العالم القروي أيكونو أقل طبعا”.

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تعليق واحد

  1. المهم هدا اعتراف بان الناس ساكنين في سجن زاءد استنزاب جيوبهم على شقة 50 التي تقام بسبعة ملايين او اقل يعني هاد لبلاد فيها غير يضرب لجيبوا ولهلا يرد البشر ها المزوط رخاص وباقي استنزاف جيوب المواطنين من غلاء اليس هدا بريع مربع

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