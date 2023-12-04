إستغل غياب جاره.. توقيف شاب عازب وسيدة بالخيانة الزوجية بايمنتانوت
هبة بريس : ايمينتانوت
أودعت النيابة العامة بابتدائية ايمنتانوت ، شاب عازب في الثلاثينيات من عمره رفقة سيدة متزوجة ، سجن الإرادية بمراكش ، بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها ،اليوم الاثنين .
وكان زوج المتهمة وراء تفجير هذه القضية، بعدما قدم شكاية لدى مصالح الدرك الملكي لتولوكلت يفيد خلالها أن زوجته في علاقة غير شرعية مع أحد جيرانه، حيث يعاشرها داخل مسكنه العائلي في الوقت الذي يتواجه فيه (الزوج) لمدينة أكادير التي يشتغل فيها.
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4 تعليقات
هههه قالك تاحشمين هههههههه
هذا ما جنيناه من المسلسلات
لا ارى من المناسب نشر مثل هذه الاخبار لانها تشجع على نشر الفاحشة
هذا نتيجة ما يسعى اليه العلمانيون واللائكيون،والجمعيات النسوية التي تدور في فلكهم،يسعون الى عدم تجريم مايسمى-عندهم-بالعلاقات الرضائية(الزنا والعياذ بالله)،مستغلين سداجة بعض المداويخ،المناوئين القيم الاسلامية، السمحة،منعدمو العفة والكرامة،لاتهمهم الدارين،الدنيا الفانية والاخرة الدائمة،”أن اللعنة تنزل عليهم جميعا”…