بوركينا فاسو والنيجر تعلنان انسحابهما من مجموعة الخمس

هبة بريس - وكالات

أعلنت بوركينا فاسو والنيجر انسحابهما من “جميع هيئات مجموعة دول الساحل الخمس بما في ذلك القوة المشتركة، اعتبارا من 29 نوفمبر 2023″، وذلك “بعد تقييم معمق للمجموعة وعملها”.

واعتبر بيان مشترك صادر عن حكومتي البلدين، اليوم السبت، أن المجموعة التي تأسست عام 2014 “ما تزال بعد مرور 9 سنوات تكافح من أجل تحقيق أهدافها”.

وأضاف البيان: “الأسوأ من ذلك، أن الطموحات المشروعة لدولنا، لجعل منطقة الساحل منطقة أمن وتنمية، يتم إحباطها بسبب العبء المؤسسي، وأعباء من عصر آخر، تقنعنا بأن الطريق إلى الاستقلال والكرامة الذي نلتزم به اليوم، هو الطريق الصحيح، وهو ما يتعارض مع المشاركة في مجموعة الساحل الخمس بشكلها الحالي”.

تجدر الإشارة إلى أن وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أوصوا أمس الجمعة، بإنشاء اتحاد كونفدرالي يمهد إلى وحدة بين الدول الثلاث.

ومجموعة دول الساحل الخمس هي إطار مؤسسي لتنسيق التعاون الإقليمي في سياسات التنمية والشؤون الأمنية في غرب أفريقيا.

ومنطقة الساحل هي شريط صحراوي طوله 3 ملايين كيلومتر، وهي تاريخيا ساحة نفوذ فرنسية، لكنها في العقود الأخيرة تهافتت عليها القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما.

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