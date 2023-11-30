حوادث الشغل والأمراض المهنية ..مطالب بالإفراج عن الزيادة في الإيراد

هبة بريس _ الرباط

استنكر ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب تملص الوزارة الوصية من مسؤوليتها في الزيادة في الإيرادات عن ٩وادث الشغل التي يتم إقرارها كل خمس سنوات.

وطالب ضحايا حوادث الشغل، عبر نداء موجه إلى الوزارة المعنية، بالتعويض عن الفترة الممتدة ما بين 2013 و2018 والفترة ما بين 2018 و2023.

وأكد ذات المتضررون على أن الوزارة المعنية عن الزيادة في الايرادات عن حوادث الشغل ملزمة بتحمل مسؤوليتها لفك هذه الفئة من الأزمة التي تعاني منها بشكل يومي مع المرض والهشاشة ، من خلال الإفراج عن الزيادة في الإيراد عن حوادث الشغل والمنحة التي ظلت مجمدة لما قبل سنة 2013. كانت تسدد بانتظام سابقا واستفادت الجميع حسب تعبيرهم.

في هذا الصدد، أوضح متضرر من قطاع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ” قطاع الكهرباء ” ، أن عدم تفعيل هذا المطلب يعتبر ضربا صارخا للقانون المنظم لحوادث الشغل والأمراض المهنية، الذي يقضي بالزيادة في الإيرادات مرة كل خمس سنوات.

و طالب ذات المتحدث بسن قانون يلزم بإخراج هذه الزيادة بشكل تلقائي كل خمس سنوات، لافتا إلى أن ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية متشبثون بحقوقهم العادلة والمشروعة في الاستفادة من هذه الزيادة في الإيراد بنسبة 20 في المائة برسم الفترة بين 2013 و2018 والفترة بين 2018 و 2023.

وأكد ذات الضحية أن أصحاب ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية يعيشون أوضاعا صعبة ومزرية نظرا للظروف المعيشية الصعبة والزيادات المهولة، لا سيما في ظل الظروف الحالية التي تتميز بارتفاع المواد المعيشية، أمام هزالة الإيرادات والتأخر في صرف الزيادات.

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