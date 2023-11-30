حوادث الشغل والأمراض المهنية ..مطالب بالإفراج عن الزيادة في الإيراد

2023-11-30 / 22:49
0
هبة بريس _ الرباط

استنكر ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب تملص الوزارة الوصية من مسؤوليتها في الزيادة في الإيرادات عن ٩وادث الشغل التي يتم إقرارها كل خمس سنوات.

وطالب ضحايا حوادث الشغل، عبر نداء موجه إلى الوزارة المعنية، بالتعويض عن الفترة الممتدة ما بين 2013 و2018 والفترة ما بين 2018 و2023.

وأكد ذات المتضررون على أن الوزارة المعنية عن الزيادة في الايرادات عن حوادث الشغل ملزمة بتحمل مسؤوليتها لفك هذه الفئة من الأزمة التي تعاني منها بشكل يومي مع المرض والهشاشة ، من خلال الإفراج عن الزيادة في الإيراد عن حوادث الشغل والمنحة التي ظلت مجمدة لما قبل سنة 2013. كانت تسدد بانتظام سابقا واستفادت الجميع حسب تعبيرهم.

في هذا الصدد، أوضح متضرر من قطاع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ” قطاع الكهرباء ” ، أن عدم تفعيل هذا المطلب يعتبر ضربا صارخا للقانون المنظم لحوادث الشغل والأمراض المهنية، الذي يقضي بالزيادة في الإيرادات مرة كل خمس سنوات.

و طالب ذات المتحدث بسن قانون يلزم بإخراج هذه الزيادة بشكل تلقائي كل خمس سنوات، لافتا إلى أن ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية متشبثون بحقوقهم العادلة والمشروعة في الاستفادة من هذه الزيادة في الإيراد بنسبة 20 في المائة برسم الفترة بين 2013 و2018 والفترة بين 2018 و 2023.

وأكد ذات الضحية أن أصحاب ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية يعيشون أوضاعا صعبة ومزرية نظرا للظروف المعيشية الصعبة والزيادات المهولة، لا سيما في ظل الظروف الحالية التي تتميز بارتفاع المواد المعيشية، أمام هزالة الإيرادات والتأخر في صرف الزيادات.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بنموسى : سنتداول في تفاصيل رفع أجور الأساتذة

بنموسى : سنتداول في تفاصيل رفع أجور الأساتذة

2023-11-30 / 23:43
Photo of الملك يهنئ عاهل السعودية بالفوز بشرف تنظيم “إيكسبو الدولي 2030”

الملك يهنئ عاهل السعودية بالفوز بشرف تنظيم “إيكسبو الدولي…

2023-11-30 / 23:33
Photo of بطلب اسرائيلي .. المدعي العام للجنائية الدولية يزور إسرائيل

بطلب اسرائيلي .. المدعي العام للجنائية الدولية يزور إسرائيل

2023-11-30 / 22:42
Photo of رسمي : إسرائيل دمرت 250 ألف وحدة سكنية ( صور)

رسمي : إسرائيل دمرت 250 ألف وحدة سكنية (…

2023-11-30 / 22:34
Photo of التفاصيل الكاملة لمخرجات اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية

التفاصيل الكاملة لمخرجات اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية

2023-11-30 / 22:23
Photo of الشركة المغربية “Nsayblik” تطلق منصتها الدولية الجديدة

الشركة المغربية “Nsayblik” تطلق منصتها الدولية الجديدة

2023-11-30 / 22:16
Photo of الجزائر تفشل مرة أخرى أمام شعبها في ترويج وهم ” انتاج الفوسفاط”

الجزائر تفشل مرة أخرى أمام شعبها في ترويج وهم…

2023-11-30 / 21:58
Photo of نقابة…قرار مجلس المنافسة الأخير كان منحازا لشركات المحروقات

نقابة…قرار مجلس المنافسة الأخير كان منحازا لشركات المحروقات

2023-11-30 / 21:37
Photo of “عبد القادر الأنصاري”…نبدة عن سفير الملك لدى جمهورية الصين الشعبية

“عبد القادر الأنصاري”…نبدة عن سفير الملك لدى جمهورية الصين…

2023-11-30 / 21:18
Photo of المغرب يستضيف المؤتمر الدولي للصحة العامة في إفريقيا

المغرب يستضيف المؤتمر الدولي للصحة العامة في إفريقيا

2023-11-30 / 20:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق