14 سيارة إسعاف من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر رفح إلى قطاع غزة

2023-11-30 / 16:46
0
هبة بريس - وكالات

عبرت منفذ رفح الحدودي اليوم، 14 سيارة إسعاف مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متوجهة إلى قطاع غزة، من إجمالي 20 سيارة من المقرر وصولها للقطاع تباعًا.

وتشتمل السيارات على تجهيزات طبية ضرورية مثل أجهزة قياس العلامات الحيوية، وأجهزة الأكسجين، وحقائب الإسعافات الأولية، ووسائل علاج الحروق، وأسرة لنقل المرضى، وجبائر وأربطة، وغيرها من المستلزمات الطبية.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

يذكر أنه خلال الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة أرسلت حتى 29 نوفمبر 2023 إجمالي 23 طائرة إغاثية حملت على متنها ما يزيد عن 542 طناً من المساعدات مشتملة: مواد إيوائية، ومواد غذائية، ومواد طبية.

كما شهدت الحملة إرسال باخرتين محملتين بـ 101 حاوية من مساعدات (طبية وغذائية وإيوائية)، و58 حاوية كبيرة من الأدوية والمحاليل الطبية للطوارئ والعنايات الحرجة، و43 حاوية كبيرة. من الأغذية والمواد الإيوائية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إسرائيل تفرج عن عهد التميمي.. والأخيرة: “تركنا دون ماء ولا ملابس”

إسرائيل تفرج عن عهد التميمي.. والأخيرة: “تركنا دون ماء…

2023-11-30 / 10:38
Photo of وفاة “عملاق الدبلوماسية الأميركية” هنري كيسنجر

وفاة “عملاق الدبلوماسية الأميركية” هنري كيسنجر

2023-11-30 / 10:03
Photo of الاتفاق على تمديد الهدنة في غزة لليوم السابع

الاتفاق على تمديد الهدنة في غزة لليوم السابع

2023-11-30 / 09:13
Photo of فرنسا تقترح على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين

فرنسا تقترح على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مستوطنين…

2023-11-29 / 23:14
Photo of إضراب عن الطعام أمام البيت الأبيض تنديدا بالحرب على غزة

إضراب عن الطعام أمام البيت الأبيض تنديدا بالحرب على…

2023-11-29 / 22:48
Photo of تضامن بجنيف في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

تضامن بجنيف في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

2023-11-29 / 22:16
Photo of غوتيريش…قطاع غزة يعيش “كارثة إنسانية ملحمية”

غوتيريش…قطاع غزة يعيش “كارثة إنسانية ملحمية”

2023-11-29 / 20:33
Photo of القسام : أطلقنا سراح محتجزتين روسيتين

القسام : أطلقنا سراح محتجزتين روسيتين

2023-11-29 / 18:53
Photo of إسبانيا تعلن انتهاء الأزمة الدبلوماسية مع إسرائيل

إسبانيا تعلن انتهاء الأزمة الدبلوماسية مع إسرائيل

2023-11-29 / 17:55
Photo of الرئيس الفلسطيني: “لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة”

الرئيس الفلسطيني: “لا دولة في غزة ولا دولة دون…

2023-11-29 / 13:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق