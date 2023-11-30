14 سيارة إسعاف من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر رفح إلى قطاع غزة

هبة بريس - وكالات

عبرت منفذ رفح الحدودي اليوم، 14 سيارة إسعاف مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متوجهة إلى قطاع غزة، من إجمالي 20 سيارة من المقرر وصولها للقطاع تباعًا.

وتشتمل السيارات على تجهيزات طبية ضرورية مثل أجهزة قياس العلامات الحيوية، وأجهزة الأكسجين، وحقائب الإسعافات الأولية، ووسائل علاج الحروق، وأسرة لنقل المرضى، وجبائر وأربطة، وغيرها من المستلزمات الطبية.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

يذكر أنه خلال الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة أرسلت حتى 29 نوفمبر 2023 إجمالي 23 طائرة إغاثية حملت على متنها ما يزيد عن 542 طناً من المساعدات مشتملة: مواد إيوائية، ومواد غذائية، ومواد طبية.

كما شهدت الحملة إرسال باخرتين محملتين بـ 101 حاوية من مساعدات (طبية وغذائية وإيوائية)، و58 حاوية كبيرة من الأدوية والمحاليل الطبية للطوارئ والعنايات الحرجة، و43 حاوية كبيرة. من الأغذية والمواد الإيوائية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp