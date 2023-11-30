من بطولة سعيدة شرف وزينب عبيد وأهريش.. عرض فيلم “مطلقات الدار البيضاء”

نجلاء مزيان: هبة بريس

انطلق عرض الفيلم المغربي “مطلقات الدار البيضاء” لصاحبه عهد بنسودة بالقاعات السينمائية بمختلف المدن المغربية، ابتداء من يوم الأربعاء 29 نونبر الجاري.

ويرصد أحداث فيلم “مطلقات الدار البيضاء”، معاناة العديد من النساء اللواتي ينتمين لأوساط اجتماعية مختلفة، مع تجربة الانفصال، مسلطا الضوء كذلك على نظرة المجتمع المغربي لهن.

ويشارك في بطولة العمل السينمائي كل من بشرى أهريش، زينب عبيد، مونية لمكيمل،محمد الشوبي، أمين بنجلون،عبد اللطيف شوقي، نادية العلمي،نبيل عاطف، جميلة المصلوحي، يونس لهري وصونيا عكاشة.

وتشارك بطولة الفيلم السينمائي “مطلقات الدار البيضاء” الفنانة المغربية سعيدة شرف، حيث تعد أول تجربة لها في مجال التمثيل.

و جدير بالذكر أن العمل السينمائي دخل قبل أسابيع غمار المنافسة الرسمية للأفلام الطويلة في مهرجان “بريميوس لوركا” بغرناطة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp