تين هاغ يفاجئ زياش بتصريح مثير بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد

تين هاغ يفاجئ زياش بتصريح مثير بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد

2023-11-29 / 22:32
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هبة بريس _ رياضة

فاجأ الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب غلطة سراي بتصريح مثير بعد تألقه في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مرحلة مجموعات دوري الأبطال.

وقال تين هاغ خلال معرض حديثه في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة التي انتهت بالتعادل (3-3): “حكيم زياش لاعب رائع للغاية ومن الصعب إيقافه في الملعب،إنه يمتلك إمكانيات كبيرة تجعله يصنع الفارق في أي وقت”.

يشار إلى أن حكيم زياش سجل هدفين وصنع آخرا أمام مانشستر يونايتد، علما أن المدرب الهولندي إيريك تين هاغ سبق له تدريب النجم المغربي في أياكس أمستردام.

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