فاس..مسيرة حاشدة للأساتذة ضد “النظام الأساسي”

2023-11-29 / 15:45
0
هبة بريس _ فاس

خرج، صباح اليوم الأربعاء، حوالي 3000 أستاذ وأستاذة ، في مسيرة حاشدة جابت شوارع مدينة فاس ، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد.

الأساتذة المنتمون للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، رفعوا شعارات مناوئة لحكومة أخنوش، ولوزارة بنموسى، مرددين هتافات تدين ما أسموها “السياسة العشوائية” التي يتم بها تدبير الشأن التعليمي بالمغرب.

ودعا المحتجون إلى إسقاط ما وصفوه ب”نظام المآسي”، معلنين مواصلتهم الاحتجاج إلى حين التجاوب مع مطالبهم.

وانطلقت المسيرة من أمام مبنى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس ، ورفع المحتجون، شعارات غاضبة تندد بـ”نظام بنموسى الجديد” وتطالب بسحبه وإعادة النظر في مقتضياته بما ينصف كل الفئات المتضررة ويرتقي بأوضاعها المادية والاجتماعية ويعيد الاعتبار لها.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “المجلس الأعلى للحسابات” ينشر تقريرا حول تفعيل الجهوية المتقدمة

“المجلس الأعلى للحسابات” ينشر تقريرا حول تفعيل الجهوية المتقدمة

2023-11-29 / 19:03
Photo of “مراجعة مدونة الأسرة” .. “التوحيد والإصلاح” تؤكد على سمو المرجعية الإسلامية

“مراجعة مدونة الأسرة” .. “التوحيد والإصلاح” تؤكد على سمو…

2023-11-29 / 18:43
Photo of الحوز: انطلاق أشغال بناء أولى المنازل بجماعتي ابادو وثلاث نيعقوب

الحوز: انطلاق أشغال بناء أولى المنازل بجماعتي ابادو وثلاث…

2023-11-29 / 17:39
Photo of “سمح ليا الله يرحم الوالدين ندوز”…هكذا هو حال شوارع سطات

“سمح ليا الله يرحم الوالدين ندوز”…هكذا هو حال شوارع…

2023-11-29 / 17:22
Photo of البيضاء: خضارة “سوق بزيل” يعبرون عن استيائهم بسبب إقصائهم من “السوق النموذجي”

البيضاء: خضارة “سوق بزيل” يعبرون عن استيائهم بسبب إقصائهم…

2023-11-29 / 17:02
Photo of عبودة المصري..بائع كشري بشوارع طنجة يفتح قلبه “لهبة بريس”

عبودة المصري..بائع كشري بشوارع طنجة يفتح قلبه “لهبة بريس”

2023-11-29 / 16:38
Photo of هيئة مراجعة مدونة الأسرة تستمع لمقترحات 3 أحزاب جديدة

هيئة مراجعة مدونة الأسرة تستمع لمقترحات 3 أحزاب جديدة

2023-11-29 / 16:16
Photo of جهة الشرق.. استثمار ما يناهز 10,4 مليار درهم في مجالي الماء الشروب والتطهير

جهة الشرق.. استثمار ما يناهز 10,4 مليار درهم في…

2023-11-29 / 15:15
Photo of مثير.. متابعة ناشط فايسبوكي بـ3 ملفات في يوم واحد بأكادير

مثير.. متابعة ناشط فايسبوكي بـ3 ملفات في يوم واحد…

2023-11-29 / 14:53
Photo of مراكش.. انطلاق أعمال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب

مراكش.. انطلاق أعمال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم…

2023-11-29 / 14:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق