فاس..مسيرة حاشدة للأساتذة ضد “النظام الأساسي”

هبة بريس _ فاس

خرج، صباح اليوم الأربعاء، حوالي 3000 أستاذ وأستاذة ، في مسيرة حاشدة جابت شوارع مدينة فاس ، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد.

الأساتذة المنتمون للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، رفعوا شعارات مناوئة لحكومة أخنوش، ولوزارة بنموسى، مرددين هتافات تدين ما أسموها “السياسة العشوائية” التي يتم بها تدبير الشأن التعليمي بالمغرب.

ودعا المحتجون إلى إسقاط ما وصفوه ب”نظام المآسي”، معلنين مواصلتهم الاحتجاج إلى حين التجاوب مع مطالبهم.

وانطلقت المسيرة من أمام مبنى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس ، ورفع المحتجون، شعارات غاضبة تندد بـ”نظام بنموسى الجديد” وتطالب بسحبه وإعادة النظر في مقتضياته بما ينصف كل الفئات المتضررة ويرتقي بأوضاعها المادية والاجتماعية ويعيد الاعتبار لها.

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