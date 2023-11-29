سلا.. الأساتذة ينزلون للشوارع احتجاجا على “القانون الأساسي الجديد”

2023-11-29 / 13:57
0
هبة بريس - سلا

نظم العشرات من رجال ونساء التعليم، صباح يومه الأربعاء، مسيرة احتجاجية ضد القانون الأساسي الجديد.

واحتشد عدد كبير من الأساتذة بمنطقة باب لمريسة بمدينة سلا، رافعين شعارات رافضة للقانون الأساسي الجديد.

وعبر الأساتذة عن رفضهم مقترح الحكومة بتجميد القانون الأساسي في أفق مناقشته، مطالبين بالسحب النهائي للقانون.

وأكد الأساتذة مواصلتهم لأشكالهم الاحتجاجية من إضرابات عن العمل ووقفات، الى حين تحقيق مطلبهم الأول والمتمثل في سحب “القانون الأساسي”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جهة الشرق.. استثمار ما يناهز 10,4 مليار درهم في مجالي الماء الشروب والتطهير

جهة الشرق.. استثمار ما يناهز 10,4 مليار درهم في…

2023-11-29 / 15:15
Photo of مثير.. متابعة ناشط فايسبوكي بـ3 ملفات في يوم واحد بأكادير

مثير.. متابعة ناشط فايسبوكي بـ3 ملفات في يوم واحد…

2023-11-29 / 14:53
Photo of مراكش.. انطلاق أعمال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب

مراكش.. انطلاق أعمال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم…

2023-11-29 / 14:06
Photo of تارودانت: قرار قطع مياه السقي على الضيعات الفلاحية يهدد “الأمن الغذائي”

تارودانت: قرار قطع مياه السقي على الضيعات الفلاحية يهدد…

2023-11-29 / 13:06
Photo of وزارة التعليم تعلن إدماج “تيسير” في الدعم الاجتماعي المباشر

وزارة التعليم تعلن إدماج “تيسير” في الدعم الاجتماعي المباشر

2023-11-29 / 12:56
Photo of نشرة إنذارية: هبات رياح قوية بعد غد الجمعة بهذه المناطق

نشرة إنذارية: هبات رياح قوية بعد غد الجمعة بهذه…

2023-11-29 / 12:40
Photo of “التقدم والاشتراكية” يصف مبلغ تسوية “ملف المحروقات” بـ”الهزيل”

“التقدم والاشتراكية” يصف مبلغ تسوية “ملف المحروقات” بـ”الهزيل”

2023-11-29 / 11:55
Photo of الـPPS يدعو الحكومة الى مواصلة جهودها لتحسين أوضاع موظفي التعليم

الـPPS يدعو الحكومة الى مواصلة جهودها لتحسين أوضاع موظفي…

2023-11-29 / 10:40
Photo of الـONEP: استبدال نحو 13 ألف عمود كهربائي متساقط بالحسيمة

الـONEP: استبدال نحو 13 ألف عمود كهربائي متساقط بالحسيمة

2023-11-29 / 09:40
Photo of طقس الأربعاء.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-11-29 / 09:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق