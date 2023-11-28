الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تتشبث بسحب “النظام الأساسي”

هبة بريس - الرباط

عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن تشبتها بسحب النظام الاساسي الجديد، من خلال تفعيل الاجراءات القانونية المناسبة.

وذكرت الجامعة في بلاغ لها توصلت هبة بريس بنسخة عنه، أنه ,أمام محدودية وضبابية مخرجات الحوار القطاعي مع رئيس الحكومة واللجنة المنبثقة عن دعوته، وهي المخرجات التي لم يؤكدها أي بلاغ رسمي لحد الان، يظهر أن الحوار مع الحكومة لا يتسم بالجدية المطلوبة، وأن تناقض تصريحات مكوناتها يعكس حالة التخبط والارتباك التي تعيشها مكوناتها”.

وفي هذا الصدد، أكدت الجامعة، على تشبثها بسحب النظام الاساسي الجديد، من خلال تفعيل الاجراءات القانونية المناسبة، أي سحبه بإجراء قانوني مماثل للمسطرة التي مر منها اثناء المصادقة عليه، في إطار قاعدة توازي الشكليات، وليس تجميده بخطاب انشائي أو وعد حكومي، مع اعادته لطاولة الحوار وفق منهجية تفاوضية حقيقية، مع المعنيين في الساحة التعليمية، بما يعجل بإنصاف الشغيلة التعليمية ويصحح اختلالات النظام الاساسي الجديد.

وعبرت عن استنكارها إعمال آلية الاقتطاع لمحاصرة نضالات الشغيلة التعليمية، وتحميله المسؤولية للحكومة ووزارتها على استمرار الاحتقان في القطاع، قبل أن توجه دعوتها الى الشغيلة التعليمية الى توحيد صفوفها وصيانة الفعل النضالي الوحدوي وعدم الانجرار الى خطابات مدمني الاطفاء وإخماد جدوة النضال المسؤول، بالترويج للمغالطات ومحاولة تحريف معركة النضال وتهريبها الى الماضي.

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