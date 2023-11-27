انعقاد مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد

هبة بريس - الرباط

ترأست نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية يوم الاثنين 27 نونبر 2023 اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.

وفي كلمتها الافتتاحية، تقدمت رئيسة الدورة بالشكر لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه على جديتهم في العمل وتنسيقهم المستمر مع إدارة المؤسسة، والذي انعكس إيجابا على الأداء العملياتي للصندوق وعلى تطور علاقاته مع الشركاء والمرتفقين، وتجسد ذلك النتائج الجيدة للتقييم الذاتي لأشغال المجلس، ما يبرهن اشتغاله وفق الممارسات الفضلى للحكامة.

كما أكدت الوزيرة على مواصلة الحكومة تفعيل الأوراش والمشاريع الاستراتيجية الكبرى ومن أهمها الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا ما تقوم به من مجهودات لتوفير المصادر المالية الضرورية بشراكة مع المؤسسات والمقاولات العمومية ومن ضمنها الصندوق المغربي للتقاعد، من خلال مساهمته غير المباشرة في تمويل الاستثمارات العمومية مع احترام المبادئ الموجهة لعمليات الاستثمار والمتمثلة في السلامة والمردودية والسيولة.

وخلال هذا الاجتماع، وقف المجلس على المؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها على مستوى إنجازات برنامج عمل الصندوق والتزاماته المدرجة في عقد البرنامج المبرم مع الدولة، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة هذا الإنجاز سنة 2023 ما يناهز 86%. هذه النتائج تعكس انخراط الصندوق المغربي للتقاعد في تنزيل التوجهات الاستراتيجية بشأن تحديث الإدارة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، أشاد المجلس بالإجراء الذي اتخذته المؤسسة مؤخرا والمتمثل في إعفاء جميع المستفيدين من المعاشات بصفة نهائية من القيام بأي إجراء بخصوص مراقبة الحياة.

وبعد دراسته للنقاط الواردة بجدول أعمال هذه الدورة، صادق المجلس الإداري على مشروعي برنامج عمل وميزانية الصندوق لسنة 2024 وعلى جميع مشاريع القرارات المعروضة عليه.

واختتمت أشغال هذه الدورة برفع رئيسة المجلس الإداري برقية ولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس.

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