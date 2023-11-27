بالدموع.. أمهات تشتكين من استمرار الإضرابات وتصرحن: “وليداتنا ضاعو”

هبة بريس - الرباط

يخوض رجال ونساء التعليم، بداية من يومه الإثنين، اضرابا جديدا عن العمل احتجاجا على مضامين القانون الأساسي الجديد.

وتعرف جل المؤسسات التعليمية العمومية بمدن وقرى المملكة، شللا تاما، بسبب استمرار اضرابات الأساتذة التي دخلت أسبوعها الثامن.

وفي هذا الصدد، عاينت هبة بريس، صباح يومه الاثنين، تجمع أعداد كبيرة من أمهات التلاميذ بعدما تم اخبارهم بقرار الأساتذة إضافة يوم جديد لإضراباتهم الأسبوعية “الإثنين”.

وعبرت أمهات التلاميذ، عن سخطهم بسبب استمرار هذه الاضرابات وهدر الزمن التعليمي لأبنائهم في غياب لإعلان رسمي عن قرب نهاية الأزمة.

وبالدموع، قالت إحدى الأمهات المحتجات “وليداتنا ضاعو، هاد العام ما قراو والو، واش نخليوهوم يخرجو للزنقة يتعلموا المخدرات والكريساج”.

وأضافت أخرى قائلة “الحكومة والأساتذة بجوج كيتحملو مسؤولية ضياع وليداتنا.. واش بغاونا نخرجو ولادنا من الدولة وندخلوهوم للبريفي حنا معندناش وذنوب هاد التلاميذ عليهوم”

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