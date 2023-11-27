بالدموع.. أمهات تشتكين من استمرار الإضرابات وتصرحن: “وليداتنا ضاعو”
يخوض رجال ونساء التعليم، بداية من يومه الإثنين، اضرابا جديدا عن العمل احتجاجا على مضامين القانون الأساسي الجديد.
وتعرف جل المؤسسات التعليمية العمومية بمدن وقرى المملكة، شللا تاما، بسبب استمرار اضرابات الأساتذة التي دخلت أسبوعها الثامن.
وفي هذا الصدد، عاينت هبة بريس، صباح يومه الاثنين، تجمع أعداد كبيرة من أمهات التلاميذ بعدما تم اخبارهم بقرار الأساتذة إضافة يوم جديد لإضراباتهم الأسبوعية “الإثنين”.
وعبرت أمهات التلاميذ، عن سخطهم بسبب استمرار هذه الاضرابات وهدر الزمن التعليمي لأبنائهم في غياب لإعلان رسمي عن قرب نهاية الأزمة.
وبالدموع، قالت إحدى الأمهات المحتجات “وليداتنا ضاعو، هاد العام ما قراو والو، واش نخليوهوم يخرجو للزنقة يتعلموا المخدرات والكريساج”.
وأضافت أخرى قائلة “الحكومة والأساتذة بجوج كيتحملو مسؤولية ضياع وليداتنا.. واش بغاونا نخرجو ولادنا من الدولة وندخلوهوم للبريفي حنا معندناش وذنوب هاد التلاميذ عليهوم”
14 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
هل الاستاذ الذي لم يقنع برصديه هو السبب ام الوزاره أردت أن تذله وتأكل حقه
الله ياخذ الحق
ضاع التعليم ضاع ضاع من زمان
نطالب بالتدخل السريع لهذه المشكلة
و هل ليس من حق الاستاذ ان يطالب بحقوقه؟ المسؤول الاول و الاخير هي الخكومة. الاساتذة مواطنون مغاربة و يتمتعون بكامل حقوقهم. كثيرا ما فكر الاساتذة في مصلحة التلاميذ و سكتوا عن حقوقهم و لكن الان وصل السيل الزبى. لا تطالبوا الاستاذ بما لا يستطيع و هو التخلي عن كرامته التي هي فوق كل اعتبار و خط احمر. طالبوا الحكومة بحقوق اولادكم في التمدرس و التعليم لان الاساتذة ليسوا عبيدا و لا هم يباعون في سوق النخاسة. على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها ازاء التلاميذ في الحق في التمرس و كذا مسؤوليتها ازاء الاساتذة في الحق في الكرامة و العدالة الاجرية كباقي موظفي الدولة.
السلام عليكم فقط اريد ان اعرف من الظالم ومن المظلوم وما الذي حصل بين الوزارة والأساتذة ، إذا كان وحسب ما اعرف ان المشكل هو التعاقد ولأنهم غبر راضين عن ذالك فالله أعلم أن الاستاذ هو الظالم وهو أثم دينيا لا ريب في ذالك والله أعلم لأن هو من قبل في الأول بعقد التعاقد بإراضته وافق فلا ينبغي أن يوافق في الأول ثم بعد ذالك يحتاج قال صلَّى الله عليه وسلَّم المسلمون على شروطهم
الاساتدة يخرجون ابناء الشعب من الاقسام ويطلبون من اولياء التلاميد تحفيق ما يريدون. الامور قد اتضحت.
Même si on arrive à une solution l’année scolaire est perdue ! On ne peut récupérer ce temps perdu ! Il paraît que ces ces grèves deviennent politiques les syndicats et “tensikyates”sont teintes de plusieurs idéologies qui s’affrontent sur la scène publique à qui va arriver à plier le bras du gouvernement !
احمل المسؤولية الاساتذة كان عليهم هذا الاسبوع يرجعوا الاقسام في انتظار اللقاء بين حكومة والنقابات .لماذا ممثلي التنسيقيات يأمرون بالاضراب اليس لكم اخلاق جراء ما يقع التلاميذ في الشارع .3اشهر اضراب هذا خرق قانوني لحقوق التلاميذ تركبون على ابناءنا من اجل مصالحكم عار عليكم
لاحول و لاقوة الابالله العلي العظيم
لا نفهم اجتماع يلي اجتماع الى متى؟
ادا كان السؤال واضح فاعتقد ان هناك جواب واحد.
متى ستنتهي هده الاجتماعات ضياع للوقت و الجهد ليس هناك اي تعديل ؟
يجب ان يعلم الجميع ان المسؤولية الملقاة على كل واحد في هدا المجتمع سوف يحاسب عليها امام الله.
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
الاساتذة هم السبب
أصلا حتى من قبل لم يكن لا تعليم لا والو. تلاميذ داخلين خارجين. بدون فائدة.
أمهات يشتكين و يصرحن بدل تشتكين و تصرحن ما هذه الأخطاء؟