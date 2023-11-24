اعتراض حوالي 30 مهاجرا سريا بمدخل طنجة على متن حافلة

هبة بريس _ طنجة

أوقفت مصالح الدرك الملكي أمس الخميس ، عدد من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ، كانوا على متن حافلة بمدخل طنجة متوجهة صوب مدينة تطوان .

وكشفت مصادر متطابقة إن عناصر الدرك الملكي اعترضت الحافلة وقامت بانزال المهاجرين الذين كانوا في طريقهم الى تطوان ومن ثمة ضواحي سبتة المحتلة قصد القيام بمحاولة للتسلل الى الثغر السليب .

وعملت عناصر الدرك الملكي على اقتياد المهاجرين الذين قدر عددهم حوالي 30 فردا الى مركز الدرك للتحقيق معهم قبل اتخاد الاجراءات اللازمة في حقهم .

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