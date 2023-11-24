وزارة التعليم تفتح باب الترشيح لتوظيف 20 ألف أستاذ وإطار مختص

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي، ومختصي الاقتصاد والإدارة، والمختصين التربويين، والمختصين الاجتماعيين، وذلك يوم السبت 16 دجنبر القادم.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن عدد المقاعد المخصصة لهذه المباريات يبلغ ما مجموعه 20.000 مقعد، منها 18.000 بالنسبة لأطر التدريس، و2.000 بالنسبة للأطر المختصة، موزعة حسب الجهات الإثني عشر للمملكة.

ويتم الترشح لاجتياز الاختبارات الكتابية والمصادقة على طلب الترشيح الإلكتروني من طرف المترشح (ة) عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بهذه المباريات http://tawdif.men.gov.ma، ويحدد المترشح (ة)، بهذه البوابة، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي يرغب في العمل بها في حالة حصوله (ها) على شهادة التأهيل التربوي بالنسبة لأطر التدريس وعلى شهادة التكوين في الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي بالنسبة للأطر المختصة، المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي يتم الولوج إليها بعد النجاح في هذه المباريات.

وتتم المصادقة على طلبات الترشيح عن طريق البوابة الإلكترونية سالفة الذكر خلال الفترة الممتدة من يوم 24 نونبر الجاري إلى غاية الساعة الرابعة والنصف من يوم 8 دجنبر القادم.

وتفتح هذه المباريات في وجه المترشحات والمترشحين المتوفرين على مجموعة من الشروط، هي “أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية”، و”أن يكونوا متمتعين بالحقوق الوطنية المدنية، وألا يكونوا قد صدر في حقهم حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية”، و”أن يكونوا مستوفين لشرط القدرة البدنية لمزاولة المهام المسندة إليهم”، و”ألا يكونوا مسجلين في السجل المركزي الخاص بالتأديب”، و”ألا تربطهم علاقة شغل مع أي مشغل آخر”، و”ألا يزيد سنهم عن 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة”، و”أن يكونوا حاصلين على الشهادات الوطنية أو ما يعادلها”.

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