نتانياهو : أمرت الموساد بالعمل ضد قيادات حماس “أينما كانوا”

هبة بريس _ وكالات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتانياهو، أنه أعطى أوامره لجهاز الموساد بالتحرك ضد قادة حماس “أينما كانوا”، وذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء إلى جانب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وعضو المجلس الحربي، بيني غانتس، عقب الإعلان عن هدنة مع حماس في غزة تبدأ، الخميس، في سبيل إتمام صفقة تبادل للأسرى.

وشدد نتانياهو على أن إعادة المخطوفين “مهمة مقدّسة، لكن لا يمكننا تحقيق هذا الهدف دائما بوسائل عسكرية”، لافتاً إلى أنه سيتم إضافة يوم للهدنة “مقابل كل 10 إسرائيليين يتم الإفراج عنهم”.

وذكر أن الصفقة ستشمل قيام فرق الصليب الأحمر بزيارة باقي المحتجزين في قطاع غزة. وقال في مؤتمره الصحفي: “أجرينا مفاوضات صعبة. يتضمن الإطار اتفاقا بشأن زيارات الصليب الأحمر وأتوقع منهم القيام بعملهم”.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن دمج المجهودين الحربي والدبلوماسي أدى إلى إنضاج الظروف للوصول إلى الصفقة، مشددا على أن مصادقة الحكومة عليها كان “قرارا صائبا”.

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