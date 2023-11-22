مجموعة التجاري وفابنك تعزز تعاونها مع ESCP Business School

2023-11-22 / 10:33
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هبة بريس - اقتصاد

تعزز مجموعة التجاري وفابنك تعاونها مع ESCP Business School في إطار شراكة استراتيجية حول إنشاء الكرسي ” إدارة الابتكار المسؤول ” الجامعي الإفريقي المتخصص.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الدينامية التي تنهجها المجموعة على المستوى القاري باعتبارها شركة متعددة الجنسيات رائدة في إفريقيا، ملتزمة بشكل دائم بتطوير المهارات وتعزيز قدرات رأس المال البشري لديها.

وتُعد هذه المبادرة ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للمجموعة فيما يتعلق بالشراكات مع الجهات الأكاديمية الرائدة على المستوى العالمي، وذلك بهدف تجسيد طموح المجموعة القوي والموجه نحو دعم المواهب الشابة وتتبع المهارات في إطار نهج قائم على النمو الشامل والتقدم الاجتماعي والبيئي.

و تجمع هذه الكرسي ثلاثة فاعلين اتحدوا في إطار خارطة طريق طموحة، وهمESCP Business School ، ومجموعةAxian ، ومجموعة التجاري وفابنك، وذلك بهدف المساهمة في تحول إفريقيا من أجل مستقبل مستدام وتطوير الرأس المال البشري اللازم للتحول الاجتماعي والبيئي.

تبني هذه المبادرة على المحاور التالية: • إنشاء خيار التخصص في الماجستير 2 لتكوين المواهب الشابة والطلاب خريجي المدارس والجامعات الأفريقية الكبرى وطلاب ESCP درجة الماجستير في الإدارة. • تمكين الشركات من تعزيز العلامة التجارية لأصحاب العمل، والطلاب من تطوير فرص عمل في إفريقيا. • دعم الطلاب الأفارقة ماديا للانضمام إلى هذا التخصص. • تغذية البحث وتبادل الخبرات حول الابتكار المسؤول في إفريقيا.

ومن خلال هذه الشراكة الدولية، تعزز مجموعة التجاري وفابنك موقعها كفاعل إفريقي ملتزم بنمو إفريقيا المرنة والمبتكرة والمستقبلية. ￼

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