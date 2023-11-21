بونو يتواصل هاتفيا مع الطفل الفلسطيني الذي بترت رجله اليمنى جراء قصف إسرائيلي

هبة بريس _ الرباط

تداول على نطاق واسع فيديو للحارس ياسين بونو متواصلا هاتفيا مع الطفل عاصف الذي كانت قد بترت رجله اليمنى جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي تتعرض له منذ أسابيع غزة الفلسطينية.

ودخل الحارس ياسين بونو على خط معاناة هذا الطفل، بعدما وجه هذا الأخير رسالة بالصوت والصورة يعبر فيها عن حبه للحارس المغربي بونو ومساندته له وللمنتخب المغربي في مونديال قطر.

وحسب ” الفيديو ” الذي اطلعت هبة بريس عليه فقد وعد بونو الطفل بملاقاته وتحقيق حلمه وتلبية مطالبه، معبرا هو أيضا عن افتخاره بصمود الطفل الفلسطيني وعزيمته القوية رغم الآثار الخطيرة لما تعرض ويتعرض له جراء استمرار استهداف الجيش المحتل المدنيين العزل.

وكان الطفل عاصف قد ظهر في فيديوهات عديدة وضح فيها كيفية إصابته جراء العدوان الغاشم، وقال“كنت ألعب كرة القدم فباغتني صاروخ وأصابني وتسبب في بتر قدمي”، مضيفا أنه يتمنى لقاء الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي.

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