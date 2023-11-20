تحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة على طاولة الحكومة

2023-11-20 / 17:50
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هبة بريس

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، فيما يتعلق الثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، حسب المصدر ذاته، بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتجديد الترخيص الممنوح لشركة MORATEL SA، من أجل إقامة واستغلال شبكة راديو كهربائية ذات موارد مقتسمة.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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