إسبانيا.. سانشيز يكشف عن تشكيلة حكومته الجديدة

هبة بريس - وكالات

كشف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، عن أعضاء حكومته الائتلافية.

وتضم الحكومة الجديدة 22 وزارة، وهو نفس عدد الوزارات في الحكومة السابقة، مع إسناد 12 حقيبة لوزيرات.

وأدى بيدرو سانشيز اليمين الجمعة الماضي كرئيس للحكومة أمام العاهل الإسباني فيليبي السادس، غداة مصادقة مجلس النواب (مجلس النواب) على تنصيبه.

والحكومة الجديدة هي الائتلاف الثاني في التاريخ الديمقراطي لإسبانيا.

وفيما يلي تشكيلة الحكومة الجديدة:

– بيدرو سانشيز: رئيس الحكومة

– نادية كالفينيو، النائب الأول للرئيس ووزيرة الشؤون الاقتصادية.

– يولاندا دياز، النائب الثاني للرئيس ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي.

-تيريزا ريبيرا، النائب الثالث للرئيس ووزيرة الانتقال البيئي والتحدي الديموغرافي.

– ماريا خيسوس مونتيرو، النائب الرابع للرئيس ووزيرة المالية والوظيفة العمومية.

– فيليكس بولانيوس، وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان.

– خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون.

– مارغريتا روبلز، وزيرة الدفاع.

– فرناندو غراندي مارلاسكا وزير الداخلية.

– لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية.

– أنخيل فيكتور توريس، وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية.

– جوردي هيريو، وزير الصناعة.

-بيلار أليغريا، وزيرة التربية والتكوين المهني والرياضة، الناطقة الرسمية باسم الحكومة.

-آنا ريدوندو جارسيا، وزيرة المساواة.

-الما سايز وزيرة الضمان الاجتماعي.

– خوسيه لويس إسكريفا، وزير التحول الرقمي.

-أوسكار بوينتي، وزير النقل.

-إيزابيل رودريغيز، وزيرة الإسكان والأجندة الحضرية.

– ديانا مورانت، وزيرة العلوم والابتكار والجامعات.

– إرنست أورتاسون وزير الثقافة.

– مونيكا غارسيا، وزيرة الصحة.

-سيرا ريغو، وزيرة الأطفال والشباب.

– بابلو بوستندوي، وزير الحقوق الاجتماعية وشؤون المستهلك.

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