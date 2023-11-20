الطالبي العلمي: التملك لدى التلاميذ بالمدرسة العمومية‎ ‎أصبح ضعيفا ‏

هبة بريس - الرباط

اعتبر راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن خلاصات إصلاح التعليم تظهر أن التملك لدى التلاميذ بالمدرسة العمومية ‏ضعيف بشهادة الجميع من رجال تعليم ودراسات ومجلس أعلى للتعليم، مشيرا إلى أن التغير بدأ من الفضاء التعليمي الذي تدهور، ‏وكذا وضعية رجال التعليم التي تضررت، وكذا المناهج والتلميذ والأسرة، والإصلاح ينصب عليها بوصفها جميعا مكونات لإعداد ‏المستقبل‎.‎

وأوضح القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال استضافته ببرنامج “ديكريبطاج” على أمواج إذاعة “إم إف إم” وبرلمان ‏راديو صباح أمس الأحد، أن ملف إصلاح التعليم لازال بيد وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، معتبرا أنه أدار النقاش بشأنه ‏بموضوعيةٍ وحياد، ومنوها بمساره الطويل على مستوى التدبير العمومي عبر عدة مناصب، ممّا يجعله مُلما بجميع السياقات ‏والمفارقات والخلفيات الخاصة بهذا الملف‎.‎

وقارن التحولات والريادة التي عرفتها دول مثل كوريا الجنوبية ورواندا وماليزيا وغيرها بفضل إصلاح التعليم. مما يملي حسب ‏العلمي، التعامل مع إصلاح التعليم بشكل هادئ يُشرك الجميع، آباءً ونقاباتٍ وأساتذة وحكومة وبرلماناً وغيرهم..، مذكرا بأن ملف ‏التعليم أخذ سنتين من النقاش مع هذه الحكومة ليس ارتباكا وإنما بغية إشراك الجميع فيه‎.‎

وسجل أن المغرب اليوم، يوجد أمام تحديات جديدة لا علاقة لها بتحديات حقبة السبعينات، من قبيل الاحتباس الحراري والتطور ‏التكنولوجي والطاقات المتجددة وغيرها.. والتي أصبحت تطرح نفسها على المستوى الكوني، مما يثير السؤال: كيف يتم إعداد ‏أجيال المستقبل لمواجهة هذه التحديات؟ وكيف سيسهم هذا الجيل في الحفاظ على مكانة بلادنا عبر التاريخ؟

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