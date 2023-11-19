الركراكي يعقد ندوة صحفية قبل مواجهة تنزانيا

هبة بريس _ رياضة

يعقد وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني يوم غد الاثنين 20 نونبر 2023 ندوة صحفية للحديث عن المباراة التي ستجمع بعد غد الثلاثاء بين المنتخب الوطني ونظيره التنزاني، لحساب التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستجرى بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وستجرى الندوة الصحفية بالملعب الوطني بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام بداية من الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي ( العاشرة صباحا بالتوقيت المغربي).

في السياق ذاته، ستكون الحصة التدريبية التي سيخوضها المنتخب الوطني يوم غد الاثنين على الساعة العاشرة ليلا بـالملعب الوطني بنجامين مكابا، مفتوحة لمدة 15 دقيقة الأولى أمام وسائل الإعلام.

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