وزارة الدفاع الروسية : الفرقاطة “اغريغوروفيتش” أنهت زيارة عمل إلى الجزائر

2023-11-18 / 18:50
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هبة بريس -

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن فرقاطة “الأدميرال غريغوروفيتش” التابعة للبحرية الروسية قامت بزيارة عمل إلى الجزائر.

وقالت الوزارة: “أنهت “الأدميرال غريغوروفيتش” زيارة عمل إلى ميناء الجزائر في إطار رحلتها في البحر الأبيض المتوسط. وشاركت قيادة الفرقاطة في اجتماعات بروتوكولية مع قيادة القوات البحرية الجزائرية والقاعدة البحرية الجزائرية وإدارة الميناء”.

وتواصل الفرقاطة في الوقت الحالي التحرك على طول الطريق المعتمد في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.

وتم إطلاع القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال نيكولاي إيفمينوف على نتائج زيارة السفينة إلى الجزائر.

ورست، الأحد الماضي، الفرقاطة “الأدميرال غريغوفيتش 745″، التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي في ميناء الجزائر.

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