حزب الاستقلال بأكادير يوضح أهداف البرنامج الملكي للدعم المباشر” فيديو”

أحمد وزروتي: هبة بريس

أكد النائب البرلماني وعضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال ورئيس لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، الدكتور جمال الديواني أن ما جاء في البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر يعد بمثابة مدخول كرامة لفئات هشة بالمجتمع المغربي.

جاء ذلك أثناء لقاء تواصلي نظمته المفتشية الاقليمية لحزب الاستقلال بأكادير صباح يومه السبت 18 نونبر، لشرح مضامين البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، حيث أن الأسر المحتاجة ستستفيد من دعم مباشر من خلال هذا البرنامج.

وشدد الدكتور جمال الديواني على أن الرعاية السامية لهذا البرنامج والتنزيل السليم له من طرف الحكومة الحالية، ماهما إلا عاملان سيساهمان لا محالة في التخفيف على الأسر ذات الدخل المحدود، لبناء عدالة مجالية و اجتماعية من أجل انطلاقة جديدة للمصعد الاجتماعي.

كم أكد أيضا أن هذا البرنامج يحظى باهتمام واستحسان كبيرين لدى لساكنة من خلال عملية التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة مع انطلاقة شهر يناير 2024

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