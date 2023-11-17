طنجة.. مصرع سائح لتواني في حادثة سير

هبة بريس - مكتب طنجة

لقي سائح أجنبي مصرعه أمس الخميس ، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها إثر تعرضه لحادثة سير بالطريق الرابطة بين ميناء طنجة المتوسط ومنطقة ملوسة .

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد حصل اصطدام عنيف بين سيارة على متنها عدد من السياح الأجانب وسيارة أخرى لنقل العمال ، ما أسفر عن اصابة عدد من الركاب بجروح بليغة بينهم مواطن لتواني لفظ انفاسه الأخيرة بعد نقله صوب مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة .

اثر ذلك انتقلت المصالح الامنية وعناصر الوقاية المدنية الى عين المكان حيث تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية ، كما تم فتح تحقيق في الحادثة .

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