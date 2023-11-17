سيدي بنور.. درك أولاد عمران يوقف “بزناز” مبحوث عنه وطنيا

أحمد مصباح - هبة بريس

أحالت المصالح الدركية لدى سرية سيدي بنور، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، أمس الخميس، على أنظار وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور، الخاضعة لنفوذ دائرة محكمة الاستئناف بالجديدة، مروجا للمخدرات من العيار الثقيل، كان البحث جاريا في حقه على الصعيد الوطني، من أجل الاتجار في المخدرات.

وفي التفاصيل، فإن دورية محمولة من مركز الدرك الملكي بأولاد عمران، بإقليم سيدي بنور، تمكنت، صباح أول أمس الأربعاء، استنادا إلى أبحاث وتحريات ميدانية، ومعلومات دقيقة، من إيقاف مروج للمخدرات، يدعى (أيوب)، من ذوي السوابق القضائية، عندما كان يهم بمغادرة تراب جماعة أولاد عمران، على متن إحدى وسائل النقل العمومية. إذ عمد المتدخلون الدركيون إلى تصفيده واقتياده إلى المصلحة الدركية، حيث وضعوه تحت تدبير الحراسة النظرية، للبحث معه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية جنح الاتجار في المخدرات، والتي كان مطلوبا من أجلها لدى المصالح الشرطية والدركية باليوسفية، وأولاد عمران، وسيدي بنور، والتي كان أصدرت في حقه أزيد من 80 برقية بحث وطنية.

هذا، وفور الانتهاء من إجراءات البحث، أحالت الضابطة القضائية، أمس الخميس، مروج “السموم” الموقوف، على وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور، والذي أمر بإيداعه السجن المحلي بالجديدة، بعد متابعته في حالة اعتقال، وفق مقتضيات القانون الجنائي، وذلك غي انتظار مثوله أمام الغرفة الجنحية، لمحاكمته طبقا للقانون.

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