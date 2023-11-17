“وليداتنا ولاو كيقراو نهار فسيمانة”.. إضراب الأساتذة يخرج أمهات للاحتجاج بالبيضاء+ “فيديو”

هبة بريس - البيضاء

نظم العشرات من أمهات التلاميذ صباح يومه الجمعة، وقفة احتجاجية بسبب استمرار إضرابات الأساتذة.

وأكدت المحتجات في تصريحات لـ”هبة بريس”، أن أبنائهن لم يدرسوا أسبوعا كاملا منذ بداية الموسم الدراسي الحالي.

وفي هذا الصدد، قالت أحد المحتجات “وليداتنا مقراوش سيمانة كاملة ملي بدا العام، يلا كيقراو نهار الجمعة فقط”.

وأضافت مصرحة أخرى قائلة “الأساتذة كيدافعو على حقوقهم، وتا جنا دابا كندافعو على حقوق وليداتنا اللي ضاعو ومقراوش كاع”.

ودعت المحتجات الأساتذة والحكومة الى التواصل وإيجاد حل مستعجل يرضي الطرفين، لاستئناف السير الطبيعي للدراسة وإنقاذ الموسم الدراسي.

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