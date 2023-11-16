الركراكي يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة تنزانيا

الركراكي يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة تنزانيا

2023-11-16 / 21:52
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هبة بريس _ رياضة

تلقى الناخب الوطني وليد الركراكي خبرا سارا قبل مواجهة تنزانيا، في المباراة المقررة يوم الثلاثاء القادم بدار السلام، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

يأتي ذلك بعدما حصل المدافع نايف أكرد على الضوء الأخضر للإلتحاق بمعسكر المنتخب الوطني المغربي، بعدما كان قد تعرض لإرتجاج في المخ، ما أخر إلتحاقه بمعسكر المنتخب الوطني.

وانضم نايف أكرد لمعسكر المنتخب الوطني، اليوم الخميس، حيث ينتظر أن يرافق بعثة المنتخب الوطني إلى تنزانيا للمشاركة في أولى مباريات تصفيات المونديال.

تجدر الإشارة إلى أن الناخب الوطني وليد الركراكي كان قد وجه الدعوة للمدافع جواد الياميق، بعد تأخر إلتحاق نايف أكرد بمعسكر المنتخب الوطني المغربي، كما استدعى بنيامين بوشواري لتعويض غياب عز الدين أوناحي.

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