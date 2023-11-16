حتى متم أكتوبر.. مبيعات الإسمنت فاقت 10 ملايين طن

2023-11-16 / 17:46
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هبة بريس

أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن مبيعات أعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت (إسمنت تمارة، وإسمنت الأطلس، وإسمنت المغرب، ولافارج هولسيم المغرب) من الإسمنت، بلغت 10,27 مليون طن عند متم أكتوبر الماضي، بانخفاض نسبته 1,52 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أن هذه المبيعات تشمل التوزيع بأزيد 6,24 مليون طن، والخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يفوق 2,05 مليون طن، وقوالب الخرسانة (997 ألفا و372 طنا)، والبناء (382 ألفا و962 طنا)، والبنية التحتية (590 ألفا و26 طن).

وخلال شهر أكتوبر الماضي فقط، قام أعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت بتسليم 1,08 طن من الإسمنت، بارتفاع نسبته 3,71 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من السنة المنصرمة.

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