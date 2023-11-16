الرصاص يلعلع بمراكش لإيقاف شخص حرض كلبا شرسا على مواطنين

2023-11-16 / 17:31
1
هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بالأمن العمومي بولاية أمن مراكش، اليوم الخميس 16 نونبر الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص مبحوث عنه في قضايا المخدرات والعنف الجسدي، والذي رفض الامتثال وعرّض موظفي شرطة لمحاولة اعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة شرسة.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بنداء نجدة من المواطنين بعد تعرضهم للعنف من قبل المشتبه فيه بمنطقة المحاميد بمدينة مراكش، حيث تدخلت دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة باستعمال أداة حادة وتحريض كلب من فصيلة شرسة، الأمر الذي اضطر معه مفتش شرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء قبل إصابة الكلب وتحييد الخطر الصادر عنه.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، لتورطه في قضايا تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض وترويج المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يجدد دعمه للسلم وتعزيز التنمية بجنوب السودان

المغرب يجدد دعمه للسلم وتعزيز التنمية بجنوب السودان

2023-11-16 / 18:16
Photo of طنجة..إحباط محاولة تسليم “كوكايين” وأقراص مخدرة

طنجة..إحباط محاولة تسليم “كوكايين” وأقراص مخدرة

2023-11-16 / 18:09
Photo of حجز سبائك ذهب ومهيجات جنسية وأدوية خطيرة بمعبر الكركرات

حجز سبائك ذهب ومهيجات جنسية وأدوية خطيرة بمعبر الكركرات

2023-11-16 / 17:05
Photo of آيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات 14 مركزا صحيا بجهة فاس مكناس

آيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات 14 مركزا صحيا بجهة…

2023-11-16 / 16:52
Photo of بوعياش: حصيلة عمل آلية الوقاية من التعذيب “جد إيجابية ومشجعة”

بوعياش: حصيلة عمل آلية الوقاية من التعذيب “جد إيجابية…

2023-11-16 / 15:16
Photo of أدين بالإعدام سابقا.. قرار بالنقض والاحالة يعيد ملف محاكمة “مصري” الى الواجهة

أدين بالإعدام سابقا.. قرار بالنقض والاحالة يعيد ملف محاكمة…

2023-11-16 / 14:42
Photo of الداكي: المؤسسات الأمنية تضطلع بدور هام في مجال الوقاية من التعذيب

الداكي: المؤسسات الأمنية تضطلع بدور هام في مجال الوقاية…

2023-11-16 / 14:10
Photo of السجينة المسنة “زيلي” تطالب التامك فتح تحقيق في وضعيتها بسجن العرجات

السجينة المسنة “زيلي” تطالب التامك فتح تحقيق في وضعيتها…

2023-11-16 / 13:09
Photo of أساتذة يقاطعون الأقسام الدراسية ويواصلون تقديم “الدروس الخصوصية”

أساتذة يقاطعون الأقسام الدراسية ويواصلون تقديم “الدروس الخصوصية”

2023-11-16 / 12:58
Photo of درك الفقيه بنصالح يحجز حوالي 8 أطنان من “زيت الزيتون” المغشوشة

درك الفقيه بنصالح يحجز حوالي 8 أطنان من “زيت…

2023-11-16 / 12:15

تعليق واحد

  1. كان على الشرطة بعد إطلاق رصاصة على الكلب أن يطلقوا رصاصة اخرى على رأس المجرم والارهابي

    1
    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق