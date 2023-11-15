الحكومة: “مستعدون للحوار مع رجال التعليم لتبديد تخوفاتهم”

هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن موضوع احتجاجات الأساتذة حظي بمناقشة مستفيضة وعميقة من طرف مختلف أعضاء الحكومة.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء، أن موضوع الأساتذة تمت مناقشته بكل ما يتطلبه من مسؤولية وجدية واهتمام.

وشدد ذات المتحدث، على أن الحكومة كانت حريصة دائما على أن الحوار يجب أن يبقى مفتوحا مع مختلف الهيئات والنقابات التي تمثل رجال ونساء التعليم، مضيفا أن رئيس الحكومة عين لجنة تتكون من وزير التعليم ووزير الميزانية ووزير الشغل، وهذه اللجنة مستعدة للجلوس للحوار على هذا الموضوع بسرعة.

وأكد المسؤول الحكومي، على أن باب الحوار مع رجال ونساء التعليم مفتوح، وذلك بهدف تبديد التخوفات، وتجويد النص وإيجاد أفق مشترك بين الحكومة والأساتذة لحل الاشكاليات المطروحة وضمان عودة التلاميذ الى أقساهم.

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