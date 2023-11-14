جمعيات آباء وأمهات تلاميذ بسطات تدق ناقوس الخطر وتحتج غدا الأربعاء

هبة بريس_ سطات

تعيش معظم المؤسسات التعليمية شللا شبه كامل بسبب توالي الإضرابات الداعية في مجملها إلى إسقاط النظام الأساسي الجديد.

وفي هذا السياق، أعلنت بعض جمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور تلميذات وتلاميذ المؤسسات العمومية بإقليم سطات عن تنظيم وقفة احتجاجية غدا الأربعاء أمام المديرية الاقليمية للتعليم بسطات، لمطالبة الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم بإيجاد حلول فورية لضمان حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس كما ينص على ذلك دستور المملكة، محتفظة لنفسها بحق التصعيد من أجل حماية حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس.

ونددت الجمعيات التي تمثل كل من ثانوية محمد عابد الجابري الإعدادية، وثانوية عبد الرحمان اليوسفي التأهيلية، وثانوية السمارة الإعدادية، وثانوية القدس التأهيلية، وثانوية الأمل التأهيلية

، وثانوية مولاي عبد الله الإعدادية، وثانوية مجمع الخير الإعدادية، وثانوية المسيرة الخضراء الإعدادية، ومدرسة الخير الابتدائية، ( نددت) بما وصفته بالمأزق الذي وصلت إليه الوضعية التعليمية بالمدرسة العمومية خلال الموسم الدراسي الحالي.

كما أعلن الموقعون على البيان الذي حصلت ” هبة بريس” على نسخة منه، عن رفضهم المطلق لإقحام جمعيات الأمهات والآباء والأولياء في الصراع مع نساء ورجال التعليم، مؤكدين على الاعتراف بمشروعية مزاولة الشغيلة التعليمية لحقها الدستوري في المطالبة بحقوقها.

هذا وحملت الجمعيات الموقعة على البيان، الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم مسؤولية الاحتقان الغير المسبوق الناتج عن النظام الأساسي الجديد الخاص بالشغيلة التعليمية، محذرين جميع الأطراف المعنية من موسم دراسي أبيض والتدخل الفوري لإنقاذ الموسم الدراسي الحالي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0