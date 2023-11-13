تفحم 5 أشخاص إثر حادث سير مأساوي في الجزائر

2023-11-13 / 23:16
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هبة بريس _ و م ع

لقي خمسة أشخاص حتفهم، تفحما، وأصيب أربعة آخرون في حادث سير وقع، اليوم الاثنين، غرب الجزائر، وذلك وفق الوقاية المدنية الجزائرية.

وأوضح المصدر أن المأساة وقعت بسبب انحراف شاحنة عن الطريق، لأسباب مجهولة، قبل أن تشتعل فيها النيران، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بشكل مأساوي.

وأَضاف أنه تم العثور على جثث الضحايا متفحمة، فيما أصيب أربعة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتعرف الطرق الجزائرية بأنها من بين أخطر الطرق في العالم، فوفقا لبيانات المديرية الجزائرية للسلامة على الطرق، فقد بلغ عدد الحوادث المسجلة في البلاد عام 2022 نحو 30 ألف حادث أسفر عن حصيلة ثقيلة وصلت إلى 3000 قتيل و30 ألف جريح.

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